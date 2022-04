Třídenní svátek závodních vozů nejen pro pamětníky začíná pátečním (22. dubna) polednem, kdy se na Ovocném trhu v Praze budou představovat jak samotná sportovní auta, tak jejich posádky. Tentokrát se tedy nestartuje na Václavském náměstí, odkud vyjížděli na trasu účastníci většiny minulých ročníků. „Je to jedinečná podívaná a šance vidět 'naživo' jak závodní vozy, tak slavné jezdce, kteří v nedávné minulosti pokořili nejeden rekord,“ zve Sirota všechny fandy motorismu. S tím, že slavnostní start letošního ročníku rallye bude odmávnut skutečně přesně v poledne.

Hrnčířské trhy slaví kulatiny. Nabídnou i drátěné modely Volkswagenu Brouka

Trasa závodu trvajícího do neděle vede z Prahy přes střední Čechy do severních Čech. Veterány bude možné vidět na trati Praha-Radotín, centrum metropole, Hostivice, Slaný, Teplice, Most, Litvínov, Chabařovice, Teplice (tam se „hlavním stanem“ stane hotel Panorama, kam se jezdci i navigátoři budou vracet každý večer po projetí stanovených úseků) – a opět Chabařovice, Slaný a Radotín v Praze. „Předpověď počasí je nadějná, takže to vypadá na krásný výlet,“ připomněl Sirota očekávání z pohledu účastníků. Umocnit zážitky by však měla přízeň počasí i přihlížejícím, jichž se tradičně scházejí tisíce už na startu.

Po většinu trasy musí závodníci respektovat pravidla silničního provozu – přičemž za překročení maximální povolené rychlosti by hrozila nejen pokuta od policie; i v rámci rallye je za nepatřičné „závodění“ stanovena penalizace v podobě trestných bodů. Připraveny jsou však měřené úseky v různých terénech a na různých površích, takže si na své přijdou závodnické geny rozmanitého ražení. Například už v pátek se zhruba od 17:20 hodin bude závodit na ploché dráze ve Slaném, kde se ostrá jízda zopakuje i v neděli. V sobotu se bude dopoledne závodit na mosteckém polygonu a opakovaně během soboty a ještě v neděli se pojede na čas také na rallycrossové dráze v Chabařovicích. V neděli vpodvečer už pak budou účastníci zpátky v Praze: od 17:30 hodin je v Kart centru Radotín plánovaný slavnostní ceremoniál s vyhlášením výsledků.

Tragédie jako na Slovensku? Babyboxy by to nedovolily, tvrdí jejich zakladatel

Ke startovnímu poli Sirota připomněl, že je tradičně velmi pestré: diváci se mohou těšit na vozy reprezentující značky jako Mercedes, Ford, Volkswagen, ale i Datsun, Peugeot, Triumph, Audi, BMW či třeba Alfa Romeo. Nebudou však chybět ani „východoevropské legendy“: Škoda 130 LR, Trabant 601 nebo Wartburg 353.