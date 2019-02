Rakovník: za aquapark zaplatí město 184 milionů korun

Rakovník /FOTOGALERIE/ - Rekonstrukce plaveckého bazénu v Rakovníku by mohla podle předběžných odhadů začít koncem února. Město Rakovník totiž již vybralo firmu, která kompletně opraví budovu bazénu, a to za téměř 184 milionů korun. Stavební práce by měly trvat dva roky. Uvedla to mluvčí rakovnické radnice Alida Štulajterová.

Celkovou rekonstrukci provede firma z Kroměříže a v rámci ní dojde k přebudování plaveckého bazénu na menší aquapark. „Jsem rád, že jsme se ukončením veřejné zakázky opět o něco více přiblížili k samotné rekonstrukci budovy," řekl starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD) a dodal: „Rakovník bazén potřebuje a doufám, že se samotnými bouracími a stavebními pracemi budeme moci začít co nejdříve." Jak Deník jako první v průběhu prosince informoval, bourací práce by měly začít už koncem února a nový aquapark by měl být veřejnosti otevřen zhruba do dvou let. Město Rakovník má sice již vybraného zhotovitele stavby, pracovníci odboru výstavby a investic ještě ale v současné době zajišťují technický dozor investora stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Prioritní investice Rekonstrukce plaveckého bazénu je pro město prioritní investicí, kterou bude financovat pomocí stomilionového úvěru, ale také z finančních úspor. Kromě toho vedení města počítá s tím, že se o plavecký bazén bude, stejně jako tomu bylo v minulosti, starat ÚMK (Údržba městských komunikací) Rakovník, tedy firma ve stoprocentním vlastnictví města. „Město by tak dostalo zpět osmatřicet milionů korun jako vratku DPH," nastínil už dříve plán, jak ušetřit další miliony, starosta Pavel Jenšovský. Celkovou rekonstrukci bazénu s přestavbou na menší aquapark schválili rakovničtí zastupitelé počátkem roku 2015. Nově se tak návštěvníci mohou těšit na řadu nových atrakcí v podobě dvou tobogánů, divoké řeky, nebo třeba atrakce, kdy je možné vodu rozhýbat vlastním tělem. Chybět nebude ani dětské brouzdaliště, možnost občerstvení a posezení a také relaxační zóna. Zásadní novinkou je přesunutí šaten do suterénu. „Nové bude také uspořádání šaten, které uvítají především rodiny s dětmi, kdy je v šatnách celá rodina pohromadě a rodiče mají k dispozici převlékací kabiny v bezprostřední blízkosti uzamykatelných skříněk," napsala Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic Městského úřadu Rakovník. Kromě toho budou kompletně vyměněné zastaralé technologie. Opravy se dočká také venkovní bazén, naopak vedení radnice ještě úpravu parkovací plochy před budoucím aquaparkem neřešilo. Čtěte také: Příští rok se na zimní stadion v Rakovníku nedostane. Přednost dostal bazén

Autor: Miroslav Elsnic