Veterinární inspektoři provedli na místě kontrolu a byla přijata předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy mimo chov. V rámci kontroly byly také odebrány vzorky, které putovaly na rozbor do Státního veterinárního ústavu Praha. Vyšetření posléze potvrdilo, že se jedná o ptačí chřipku H5N1. Zbývající drůbež v chovu byla v souladu s legislativou utracena.

„Okolo ohniska budou vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření. V současné době se čeká na stanovení patogenity viru," uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Na místním obecním úřadě zatím oficiální informaci nemají, měla by teprve dorazit.

Obyvatelé mají obavy. „Jsme malá vesnice, každý tu má tak po deseti slepicích. Když se to objevilo na jednom místě, nebude to jenom tam, může to být po celé vsi,“ říkají.