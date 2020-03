Podle Davida Prokopa, psychologa a ředitele Psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje v Rakovník, pozitivní setkání seniory doslova nabíjí, když o ně přijdou, mohou se u nich objevit depresivní příznaky.

V současné době platí zákaz návtěv v domovech pro seniory, někde už trvá více než měsíc. Jak moc je složité pro starší občany vyrovnat se s takto dlouhým odloučením od rodin a příbuzných. Mohou u nich vznikat deprese, a podobně?

Pokud jsou senioři zvyklí na intenzivnější styk s příbuznými, je pro ně samozřejmě takové odloučení těžké a mohou se zhoršit jejich depresivní příznaky spojené například s demencí. Deprese jako diagnóza ve starším věku klesá, ale stoupají depresevní příznaky ve spojitosti jinými nemocemi - demencí například. Nejradostnější chvílemi seniorů vůbec jsou setkání s příbuznými a speciálně s vnoučaty. Taková pozitivní setkání plná vzpomínek seniory vyloženě nabíjí a pokud o ně přijdou, jejich nálada rapidně klesá a objevují se zmíněné depresivní příznaky, pocity smutku, přebytečnosti na světě. Je ale otázkou kolik seniorů takto těsný styk běžně s příbuznými má. To je ale otázka spíše na zástupce domovu seniorů.

V domovech po celé České republice je nyní zřizována možnost alespoň videohovorů právě mezi obyvateli domovů a rodinou, pomůžete toto alespoň zmírnit stesk?

To by samozřejmě pomohlo. Jinak je to ale otázka spíše pro domovy seniorů, zda takové technické a personální možnosti vůbec mají.

Co může personál udělat, aby obyvatelé domovů a personál vydrželi takzvaně na jedné lodi a nevznikaly tak konfliktní situace?

Myslím, že tak náročnou práci jako je péče o seniory v domově seniorů v současné době dělají lidé, kteří o ní mají opravdu zájem. Již tak suplují příbuzné a pokouší se udržovat seniory v co nejlepším psychickém stavu. Na stresové situace jsou zvyklí a nastanou situaci určitě zvládnou jejich standardními prostředky.

Jak moc působí zprávy o šíření koronaviru a jeho nebezpečí na psychiku obyvatel domova? Přeci jen starší lidé jsou tou nejohroženější skupinou…

To je otázka spíše na ošetřovatele, kteří mají informace z první ruky. Umím si ale představit, že se senioři nákazy velmi bojí a snaží se všemi možnými prostředky, v rámci svých možností a závislosti na ošetřujích, sami ještě nějakými dodatečnými vlastními způsoby chránit.