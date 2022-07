To je případ Kutnohorska. V kutnohorském Superzoo nemají v současné době na prodejně ani jediný, na čáslavské pobočce prodali v uplynulém týdnu poslední kus. Šlo o loňské zásoby, na ty letošní teprve čekají. Podle pracovnic obou zoomarketů přitom majitelé pejsků zvláště v horkém období o bazénky pro psy zájem mají. Nejde přitom o úplně levnou záležitost. Podle typu materiálu a průměru bazénku se ceny pohybují od 1 000 do 2 500 korun. Stejná situace je také v Profizoo Kutná Hora. Ani tady majitelé čtyřnohých miláčků neseženou jediný kus bazénků pro psy, stejně tak v nedaleké kolínské pobočce.

V prodejně Superzoo v Polepské ulici v Kolíně při našem dotazu měli ještě jeden poslední ochlazovací bazének, ale budou se zase doobjednávat. „Poslední dobou je o ně zájem, je to praktická věc, lidé psí bazénky nezřídka kupují i pro děti. Výhodou je, že se neroztrhnou,“ shrnula vedoucí prodejny.

FOTO: Program kastrací koček v Poděbradech funguje, narůstá o ně zájem

Podobně jsou na tom podle našich zjištění také prodejny v západní části kraje, konkrétně na Rakovnicku. Obě prodejny chovatelských potřeb Superzoo v Rakovníku jsou v současné době bez vaniček pro psy. „Po vaničkách je sháňka, lidé se pravidelně ptají, ale nebudeme je objednávat, protože nejsou ani na velkoskladě," uvedla prodavačka z prodejny Superzoo v Luženské ulici s tím, že na odbyt jdou chladící podložky. Žádné vaničky pro psy nenajdou zákazníci ani v chovatelských potřebách Krmiva Radek Lev ve Vrchlického náměstí v Rakovníku.

Také v Benešově se zákazníci ptají na pomůcky, které jejich mazlíčkům usnadní přežití letních veder. „Momentálně bazénky pro psy nemáme, ale jinak patří k běžnému sortimentu, který nabízíme stejně jako například chladící podložky,“ potvrdila vedoucí benešovské prodejny Superzoo Lucie Šamlotová s tím, že zájem chovatelů o zmiňované vybavení se zvyšuje vždy, když udeří velmi teplé dny.

Dostupnější jsou na eshopech

Trochu jiná je situace v poděbradské prodejně Superzoo. V té bazénky momentálně mají. Lidé se po nich i ptají, ale vzhledem k ceně je koupí málokdo. Ty zdejší totiž stojí 2 tisíce korun, což je ta dražší cenová varianta. „Objednat se ovšem dají také na našem eshopu,“ doplnila prodavačka Gabriela Škroudová.

Na eshop odkazují také v nymburské prodejně Exo – Eko v prodejním komplexu na Zálabí. „Lidé se po nich ptají, ale v kamenném obchodě jsme je nikdy nevedli. Aktuálně je máme v nabídce na našem eshopu, ale vidím u toho poznámku, že nejsou v našich skladech, ale přímo u výrobce,“ konstatovala prodavačka Tereza Červenková.

OBRAZEM: Připravte si tužky, petice za záchranu vysílačů bude brzy na stole

Oproti jiným regionům zatím menší poptávku zaznamenali na Kladensku. Jak potvrdila prodavačka Superzoo ve Slaném, minulý čtvrtek měli v prodeji bazének jediný v ceně 1 539 korun a další zboží přijde až po červencových svátcích. „Měli jsme v prodeji bazénků i více a vyprodali se, ale že by je lidé kupovali denně, to zase ne,“ řekla prodavačka.

Pet Center v kladenském Centralu podle oslovené prodavačky tento sortiment nevede. „Za prvé se na to lidé neptají a ani bychom to neměli kde skladovat. Takže bazénky pro psy u nás nekoupíte,“ potvrdila žena. A stejně tak bazének neseženete v Kladně ani v Chovatelských potřebách Filipa Vindušky. „Nemáme a nevedeme. Zatím to po nás nikdo nechtěl,“ dodala prodavačka obchodu.

Na Berounsku sledují prodavačky zájem spíše o chladící podložky. Například v prodejně Spokojená zvířata v Hořovicích. „Funguje to podobně jako výhřevná dečka s tím, že to samozřejmě chladí. Lidé se na produkt ptají, zrovna nedávno jsem tu měla zákazníka, který se o to zajímal. Standardně je na skladu nemáme, ale není problém ji po domluvě objednat,“ uvedla zaměstnankyně obchodu Kateřina Egnerová.