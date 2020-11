Předchozí rada měla v době, kdy se před třemi roky po koaličním zemětřesení ujímalo vlády spojenectví ANO s ČSSD, věkový průměr vyšší: 51,45 roku. Nynější obsazení však nepředstavuje žádnou výjimku. Rada hl. m. Prahy, která je rovněž jedenáctičlenná, před dvěma roky, kdy uskupení Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (zahrnujících TOP 09 a STAN ve spolupráci s KDU-ČSL) nastupovalo, měla věkový průměr ještě nižší; Deník jej vyčíslil na 39,36 roku.

Nová hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (za STAN), která se zastupitelům představila jako čerstvě pětačtyřicetiletá, průměr rozhodně „nekazí“. Nejvíce zkušeností, alespoň měřeno podle stáří, může v krajské radě nabídnout její sedmapadesátiletý náměstek Věslav Michalik (rovněž STAN), který má svěřenu péči o oblast financí, dotací a inovací.

Nejmladší členkou týmu je o třicet let mladší radní pro životní prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). Celkově je nicméně současná rada kraje poměrně značně generační vyrovnaná, a to ve věku, který bývá často považován za v dobrém slova smyslu nejlepší léta: nejplodnější a vůbec ideální, kdy se výkonnost snoubí s rozvahou a životní praxí.

Pokud by snad nynější radní jednou zvažovali, kdy uspořádat nějaké posezení spojené s oslavou – a i takové příležitosti bývalo v minulosti možné zaznamenat – za horký tip se dá považovat říjen. Tehdy totiž mají narozeniny hned tři z nich; po dvou pak ještě v červenci a v prosinci. Současně by si radní mohli připomenout výročí krajských voleb, v nichž jejich strany, hnutí i koalice uspěly, a následné rychlé dohody o vytvoření velké koalice. Ostatně – na říjen připadá rovněž krajská oslava. Státní svátek se 28. října se v minulosti připomínal také jako Den Středočeského kraje, k němuž muzea i další příspěvkové organizace v oblasti kultury připravovaly speciální programy. Ty se však letos nekonaly v důsledku opatření proti šíření koronaviru.

Pohled do kalendáře napoví, že připojit by se dala i připomínka listopadového svátku Martinů, kteří jsou v týmu nových radních hned dva. A pokud bychom přistoupili na tuhle hru, nabízela by se příležitost k mimopracovní sešlosti třeba i v červnu, nabízejícím příležitost oslavit hned čtyři svátky: Jana, Milana, Petra a Pavla… Mimochodem: vedle dvojice Martinů se v radě sešli i Petra s Petrem nebo Jana s Janem.

Nové složení rady Středočeského kraje

- Petra Pecková, 45 let (za STAN): hejtmanka s odpovědností za vnější vztahy, bezpečnost a spolupráci s integrovaným záchranným systémem, informatiku a digitalizaci, chytrý kraj, spolupráci s Prahou i ostatními kraji a mezinárodní vztahy

- Věslav Michalik, 57 let (STAN): náměstek hejtmanky; radní pro oblast financí, dotací a inovací

- Petr Borecký, 47 let (za STAN): radní pro oblast veřejné dopravy

- Milan Vácha, 44 let (za STAN): radní pro vzdělání a sport

- Martin Kupka, 45 let (ODS): statutární náměstek hejtmanky; radní pro dopravu-silniční infrastrukturu; jediný neuvolněný radní

- Martin Hrabánek, 48 let (ODS): radní pro sociální věci

- Pavel Pavlík, 50 let (ODS): radní pro zdravotnictví

- Libor Lesák, 55 let (ODS): radní oblast investic, majetku a veřejných zakázek

- Jiří Snížek, 31 let, (Piráti): náměstek hejtmanky; radní pro regionální rozvoj a územní plánování

- Jana Skopalíková, 27 let (Piráti): radní pro životní prostředí a zemědělství

- Jan Jakob, 37 let (TOP 09 za Spojence): radní pro kulturu, památky a cestovní ruch