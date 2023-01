Odevzdat svůj hlas přišlo tři čtvrtě milionu Středočechů; přesně 750 061. Obzvlášť aktivní byli stejně jako v minulých prezidentských volbách lidé na Praze-západ (tentokrát 76,09 procenta) a na Praze-východ (kde se do 75,92 procenta počítá i odevzdaný hlas Peckové).

Podrobné výsledky prvního kola prezidentských voleb najdete ZDE.

Hejtmanka si pochvaluje i to, jak Středočeši volili. Kandidát Petr Pavel z obce Černouček v Ústeckém kraji (nicméně téměř v sousedství středočeských Velvar, Veltrus nebo i Mělníka) zde postoupil do druhého kola s výraznějším náskokem před „domácím“ Andrejem Babišem z Průhonic; celorepublikově jsou jejich síly prakticky vyrovnané s minimálním rozdílem v počtu hlasů. Ve středních Čechách Pavla podpořilo 301 558 voličů (což představuje 40,59 procenta), Babišovi jich dalo hlas 232 222 (31,26).

Komentář: Volilo se proti, nikoli pro

Pecková Deníku řekla, že tento výsledek vítá a podobný i očekávala – byť připomíná vysokou podporu Babiše v některých oblastech: na Rakovnicku či v okresech Benešov a Kutná Hora. Naopak zcela protikladná byla situace v nejbližším okolí hlavního města: jak na Praze-východ, tak na Praze-západ. Zázemí metropole podporující Pavla označila za „tradiční bašty pravicových stran, teď tedy koaličních.“ „Ne tedy pana Bašty,“ zažertovala se jménem kandidáta z řad SPD, jež ve středních Čechách získal podporu vyčíslenou na 3,60 procenta.

Středočeská hejtmanka v té souvislosti připomněla debaty, které volební výsledek dávají do souvislosti s mírou vzdělanosti, zadluženosti, exekucí či výdělku: Babiše prý volí spíše ti chudší, zatímco ostatní dávají přednost Pavlovi. „Souvisí to s rétorikou Andreje Babiše, o níž si myslím, že se stala populistickou,“ konstatovala hejtmanka. Přičemž dala jasně najevo, na čí straně stojí: Deníku řekla, že současná vláda pomáhá lidem – a kdyby ta minulá, s Babišem v roli premiéra, udělala či naopak nedělala některé kroky, nemusela prý být dnešní situace tak tíživá.

Osobnosti Středočeského kraje hodnotí první kolo prezidentských voleb

Podporou generála ve výslužbě Pavla se netají ani sama hejtmanka. V Mnichovicích na Praze-východ, kde bydlí, se v pátek vydala do volební místnosti i s oběma svými dětmi. Zatímco dcera Agáta přišla aktivně volit poprvé v životě, její mladší sourozenec Jakub si kvůli věku ještě bude muset na vlastní rozhodování o kandidátech počkat. Nepřišel se však jen podívat. U urny pořídil fotografie, jimiž se pak hejtmanka pochlubila na facebooku i na na twitteru. „Půl mega prej za to nechce,“ připsala na druhé ze zmíněných sociálních sítí v reakci na to, jaké debaty nad výdaji se objevily po odstoupení jednoho z kandidátů Josefa Středuly.

Stejně jako ona prý volila celá rodina. „Aniž bych je nějak moc ovlivňovala; smýšlí podobně,“ řekla Pecková Deníku. V Mnichovicích (s volební účastí 77,56 procenta) ostatně kandidát Pavel předstihl všechny své protivníky „o parník“: získal 51,05 procenta hlasů.