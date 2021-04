/FOTOGALERIE/ Koronavirové testy určené pro školní děti se v úterý začaly vydávat ze skladů na místo učení. Dojde po jejich spotřebování a rozhodování o tom co dál, i na uplatnění výsledků studie, která vychází také z vyhodnocení výsledků testů organizovaných v březnu Středočeským krajem?

Brání zavřené školy šíření viru? Prezentace výsledků studie na Krajském úřadu Středočeského kraje. | Foto: Deník/Milan Holakovský

Velmi obsáhlé debaty, často prodchnuté emocemi, se objevují v souvislosti s rozhodováním o návratu dětí do škol po zmírnění opatření proti šíření koronaviru. Stejně jako o následné podobě jejich výuky. A provázejí i očekávané testování dětí na covid-pozitivitu, jež je od úterka o něco blíž: hasiči přijeli vyzvednout ze skladů Správy státních hmotných rezerv v Sedlčanech i na třech dalších místech republiky bezmála 4,1 milionu antigenních testů od dvou firem z Číny, určených pro rozvoz do škol (a s nakládáním museli počkat, až se teploměr vyšplhá o pár stupňů výš, aby i při manipulaci a transportu byly dodrženy podmínky skladování stanovené výrobcem, určující jako minimum plus čtyři stupně Celsia).