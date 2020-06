„Výstava je svědectvím o proměnách opomíjených staveb a míst v objekty důstojné, udržované a dobře užívané,“ přiblížila Deníku Tereza Zatřepálková z pořádajícího spolku, co představují panely s fotografiemi a popisy míst majících za sebou proměnu ze zanedbaných v taková, jež dobře vypadají i slouží.

Z Vyšehradu se jednotlivé kolekce celkového kompletu vydají na putování po celé republice. Prohlédnout si je bude možné třeba na univerzitách, ale i na nádražích; či dokonce na návsích – a to až do 31. května příštího roku. Do tohoto data také trvá internetové hlasování o nejkrásnější proměnu.

„Zahájení 12. ročníku tradičně doprovodí bohatý kulturní program, setkání Srdce vlasti a Srdcí krajů a jarmark řemeslných výrobků držitelů certifikátů Asociace regionálních značek,“ připomněla Zatřepálková k dění na Vyšehradě, kde program začíná hodinu před polednem – a potrvá až do podvečera. S tím, že ani tentokrát nebudou chybět tradiční hosté známých jmen – kardiolog Jan Pirk a architekt Josef Pleskot.

„Vystoupí operní pěvci Marcela Melková a Luděk Vele, dále Karel Roden, AG Flek a Brassband,“ uvedla dále Zatřepálková. Během sobotního odpoledne bude také možno navštívit památky Vyšehradu za symbolické vstupné – a výjimečně bude otevřena rovněž veřejnosti běžně nepřístupná hrobka Slavín.

Zdroj: Asociace Entente Florale CZ