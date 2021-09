Další napětí se dá čekat kolem toho, že kraj nabízí základní umělecké školy a domy dětí, které nyní provozuje, aby je do své správy převzaly obce a města.

„Máme velké množství špatně vybavených škol,“ pojmenoval radní Vácha stav, který se ve středočeském středním školství chystá změnit. Připouští však, že čeká velké boje už kolem toho, kterým okresem začít. Koncentrovat školy v rámci okresů nicméně vidí jako správnou cestu: jednak je na to připravena veřejná doprava, jednak i občané jsou zvyklí uvažovat v rámci okresů.

Typickým příkladem bylo podle Váchových slov zrušení učiliště ve Středoklukách na Praze-západ, které mělo ještě v devadesátých letech 350 žáků – a nakonec končilo se 48 žáky, mělo zchátralé objekty a vybavení odpovídající sedmdesátým létům minulého století. Podle Váchových slov je to nejen nevyhovující stav, ale ani platit vysoké provozní náklady nedává smysl.

Střední Čechy čeká slučování středních kol v rámci okresů. Takovou vizi nastínil na úterním setkání se starosty krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN). Z jeho slov vyplynulo, že se do budoucna v rámci optimalizace sítě středních škol počítá třeba s jedním gymnáziem na okres – a také odborné školství se bude koncentrovat a „sestěhovávat“ dohromady.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.