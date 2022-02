Bez ohledu na to, kdo je Rus, Ukrajinec, Moldavec, Armén nebo Čech, hovoří příchozí o jediném a panuje zde i nadále přátelství. „Proč do svých sporů zatahují politici nevinné lidi?“ prohlašuje hned u vchodu jedna ze zákaznic.

Se slzami na krajíčku tak můžete vidět objímající se ukrajinskou prodavačku Tatianu s ruskou zákaznicí Darjou, která do obchodu pravidelně dochází. Jedna druhou utěšuje a vedou vzrušenou debatu, do které se přidávají i další příchozí.

„Je pro nás nepochopitelné, co se děje. I když jsme každá z jiné republiky, vnímáme to, jako bychom byli stále jeden národ. Všichni jsme promíchaní. Většina z nás má příbuzné na Ukrajině nebo v Rusku i v dalších někdejších svazových republikách. My se nechceme zabíjet. Proč to mají odnášet nevinní lidé?“ nechápe prodavačka Tatiana původem z ukrajinského Tiačeva, která s manželem, dětmi i svým otcem žije v Kladně už sedm let.

Stejně jako jiné oslovené ukrajinské ženy odmítá, že by poslala své děti do války. „Ať si jdou do války politici, když si ji vymysleli. Já jsem neporodila děti proto, abych je poslala na smrt,“ ohrazuje je prodavačka a dodává: „Volala jsem ráno domů mamince. V Tiačevu je zatím vše v pořádku, ale nikdo neví, co bude večer a zítra. Jestli bude možné, aby maminka přiletěla. Můj manžel je nyní doma v Moldavsku a do telefonu mi říkal, že se i u nich od výbuchů chvějí okna. Jinak je v pořádku a počítám, že co nejdříve přiletí nějakým letadlem,“ dodává Tatiana.

Pravidelná zákaznice Darja je Ruska a má i české občanství. V Kladně žije odmala už dvaadvacet let. To, že si šla i ve čtvrtek nakoupit do ukrajinského obchodu své oblíbené zboží, považuje za samozřejmost. „My rozdíly mezi lidmi neděláme. Já jsem Ruska a žiji odmala v Kladně, maminka žije také v Kladně, tatínek v Moskvě a manžela mám z Arménie. Když jsem se dozvěděla, že nad ránem začaly na Ukrajině boje, rozbrečela jsem se. Na Ukrajině mám hodně kamarádů, žili tam i moji příbuzní, kteří se ale po konfliktu na Donbasu odstěhovali do Ruska. Co chce kdo touto válkou komu dokázat, nikdo z obyčejných lidí neví. Lidé zbytečně umírají a nikdo z nás neví proč,“ krčí rameny Darja.

Další čtyři ukrajinští dělníci, kteří přišli i ve čtvrtek po práci do ukrajinské prodejny, potvrzují, že jsou z Charkova. Muž, který si právě kupoval ryby v nálevu, řekl, že v Charkově byla sestřelena ve čtvrtek ruská letadla. „Je to hrozný zmatek, nikdo neví, kdo vlastně konflikt vyvolává a kdo proti komu bojuje. Jsme rádi, že jsme v Čechách,“ potvrzuje ukrajinský dělník.

S další informací přichází i jiná zákaznice, Kladeňačka, která má kořeny na Slovensku. „Výbuchy byly prý slyšet už 150 kilometrů od Košic. Je to strašná představa, že boje jsou už u hranic se Slovenskem. Sledujeme s manželem dění celou dobu. Máme obavy, aby se konflikt nepřesunul i dál za hranice. Bojíme se celoevropského i celosvětového konfliktu. Lidí na Ukrajině je mi strašně líto. Kdyby mi někdo řekl, ať pošlu do války své děti, asi bych šla místo nich. Vůbec si takovou situaci nedokážu a nechci představit,“ uzavírá žena.