S otevřením domova, jehož kapacita dosahuje půl stovky klientů, se počítá v září. „Ještě se dělá výtah pro klienty,“ řekla Deníku středočeská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD).

Vstřícnost na radnicích

Do budoucna mají nová místa přibývat i v dalších krajských zařízeních. Heřmanová připomněla především přístavbu Domova seniorů Nové Strašecí na Rakovnicku s 20 lůžky v režimu takzvaného domova se zvláštním režimem, kde najdou péči lidé trpící demencí. Připravuje se také stavba umožňující zřídit 18 lůžek domova se zvláštním režimem v Mladé Boleslavi. Tam kraj provozuje domov seniorů v budově patřící městu – a počítá se s nástavbou na objektu v sousedství. Právě nyní se vyhodnocuje vývěrové řízení na zpracovatele projektu. Stavba s předpokládanými náklady v řádu desítek milionů korun má změnit podobu prvního patra – a přibudou ještě dvě podlaží. I když přesná podoba chystaných změn zatím není ani na papíře, zcela hotovo by zde podle aktuálních plánů mělo být do pěti let. „Počítá se s otevřením v roce 2024,“ řekla Deníku radní.

V souvislosti s přípravami této stavební akce si Heřmanová pochvaluje spolupráci městem; aktivní přístup vedení Mladé Boleslavi oceňuje. Není to však ojedinělé. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) připomněla jednání se starosty o hledání dalších vhodných objektů. Velmi nadějně se jeví spolupráce s radnicí dvojměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na Praze-východ. „Město domov postaví – a my pak budeme provozovat,“ řekla hejtmanka. Tyhle plány Deníku potvrdila i radní Heřmanová. „S panem generálem,“ odkázala na fakt, že brandýským starostou je někdejší voják a exministr obrany Vlastimil Picek (Podpora), „jsme tak domluveni.“ Upřesnila, že budoucí brandýský domov by kraj chtěl propojit se svou příspěvkovou organizací v nedalekém Jenštejně.

Zájemců moc, zájem menší

V domovech seniorů, domovech se zvláštním režimem a domovech pro osoby se zdravotním postižením, které fungují jako krajské organizace, je dohromady 5061 lůžek (dalších 2128 je pak evidováno u jiných poskytovatelů sociálních služeb). „Potřebovali bychom dalších pět tisíc míst,“ poznamenal krajský zastupitel Pavel Hubený (KSČM). Připouští však, že skutečnou potřebu nelze určit jako pouhý součet počtu podaných žádostí o umístění; těch mnozí zájemci poslali víc: do dvou, tři i více zařízení. Dřívější zkušenost také ukazuje, že ne všichni by se chtěli stěhovat hned. Když tu možnost dostali, ukázalo se, že to zatím neplánují. Žádost podali zatím jen „pro jistotu“ – co kdyby jednou…

I tak komunisté volají po tom, aby kraj začal vážně připravovat výstavbu nejméně tří nových domovů seniorů. „Chceme tohle téma otevřít na zastupitelském výboru“ uvedl Václav Melša (KSČM). Hejtmanka Jermanová tenhle požadavek ještě neslyšela – přikyvuje ale, že chystat se na starost o Středočechy, ale i obyvatele Prahy, jež má podobných zařízení málo, je třeba. A také mít naplánované projekty pro čerpání evropských peněz v příštím období.

Jak se rodil nový domov seniorů

- V centru obce Žižice začala domov seniorů na někdejších obecních pozemcích budovat rodina za severních Čech

- Finančně nákladný projekt následně převzal investor z Brna – ani tomu se však nepodařilo dovést záměr do konce

- Jednání vlastníka se středočeským hejtmanstvím dospělo k dohodě o odkoupení objektu krajem; loni v červenci kraj na základě rozhodnutí zastupitelstva budovu získal za více než 66 milionů korun bez DPH

- Objekt v dobrém stavu vyžadoval drobnější stavební úpravy; největší akcí je nové vybudování lůžkového výtahu

- S otevřením nového domova seniorů, fungujícího jako příspěvková organizace kraje, se nyní počítá v září (loňské plány na zahájení provozu v červenci letošního roku se mírně posunuly)