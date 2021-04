„Ale než závody budou, můžete trénovat a soutěžit – a díky vám se země zazelená,“ upozornila Pecková, že nyní běží on-line klání, kdy mezi sebou soutěží kraje. „A svým pohybem můžeme společně vyběhat stromy k sázení. Já o víkendu přidala 15 kilometrů. Jsme největší kraj; zapojíme se a vyběháme dlouhou "alej"?“ burcuje Středočechy. S tím, že „vyběhávat stromy svým pohybem“ může každý až do května.

Jak na to, prozrazuje webová stránka nelenzelen.behejlesy.cz, a to s upřesněním, že trénink na závody spojený s pomocí přírodě trvá do 22. května. Stačí vyběhnout do přírody – a to kolikrát je libo a na vzdálenost podle svých možností – a následně „utíkat“ na zmiňovaný web a tam vyplnit dosaženou vzdálenost i s časem a svůj kraj.

Aktuálně je pro střední Čechy zaznamenáno, že 169 běžců dohromady zdolalo přes 1,7 tisíce kilometrů; v Praze utíkalo v duchu hesla Zdravý duch i tělo ve zdravém zeleném lese 114 lidí – s celkovou zatím dosaženou vzdáleností 1,4 tisíce kilometrů.

Organizátoři slibují, že za každých 15 zaznamenaných kilometrů bude zasazen jeden strom. Sázení se zájemci budou moci i sami zúčastnit (ať už v rámci Dne obnovy lesa, nebo při dalších akcích).