Je to každý rok stejné. S příchodem vánočních svátků vzrůstá počet i množství odpálené pyrotechniky v ulicích měst. „Odpalovací“ aktivita pak vrcholí na přelomu roku. Někteří lidé tak přelom roku tráví se svými mazlíčky mimo město.

„Naštěstí máme chatu v lesích u Berounky, takže bereme každý rok naše pejsky a vyrážíme tam. Sice hodně protopíme, ale jsme tam alespoň trochu izolovaní od toho rachotu, který trvá o celého Silvestra a pokračuje až do druhého ledna,“ svěřil se Deníku Marek Vacek a jedním dechem dodal: „Nicméně pejsky musíme hlídat od Mikuláše. Nevím, co je to za módu házet petardy jen tak v ulicích, děsit tím lidi a zvířata.“

„Nepochopitelné je, když rodiče odpalují s dětmi rachejtle o Štědrý den a vánoční svátky vůbec. Kvůli tomu jsme se několikrát pohádali se sousedy,“ popsala zkušenost Martina Urbanová.

Špatná vymahatelnost

Právě na základě takovýchto zkušeností vedení jednotlivých měst zvažuje, že začne obecně závažnou vyhláškou regulovat odpalování zábavné pyrotechniky. To je ovšem podle komunálních politiků řešením jen z části. Města sice tím jasně vymezí konkrétní dny a čas, kdy mohou lidé odpalovat pyrotechniku, ovšem horší je to následně s vymahatelností.

„Není problém udělat vyhlášku, ale potíž nastává s její vymahatelností. Nechceme tím zbytečně zatěžovat městskou policii, ani si nepřejeme, aby se občané navzájem udávali, že někdo vystřelil rachejtli,“ nechal se slyšet starosta Mělníka Ctirad Mikeš.

„Průšvih samozřejmě je, že v okamžiku, když se používají petardy v sídlištích, máme velmi omezené možnosti, jak vyhlášku vymáhat. Mezi paneláky se hluk odráží a člověk mnohdy ani neví, odkud skutečně zvuk přichází. V konečném výsledku má takové opatření spíše jen deklaratorní a preventivní účinek. Proto neradi vytváříme vyhlášky, které potom nemůžeme vymáhat,” reagoval na dotaz Deníku k problematice kladenský primátor Dan Jiránek a poznamenal: „Dokud bude náš stát povolovat, aby se tyhle věci legálně prodávaly, nemůžeme tak snadno říci lidem, aby je nekupovali a nepoužívali,” upozorňuje primátor.

Vyhlášku regulující odpalování zábavné pyrotechniky již mají v Poděbradech, přidat by se mohl i Kolín. Zde plánují schválit vyhlášku 11. listopadu.