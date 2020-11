Financování kultury každoročně významně posílíme. To jsou slova z programového prohlášení nové rady Středočeského kraje. Platí stále, i když náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN), k jehož kompetencím patří oblast financí, upozornil, že v souvislosti s koronavirovou krizí příjmy kraje razantně poklesnou? Očekávaný propad odhadl na 1,7 miliardy korun…

Hrad Karlštejn. | Foto: Národní památkový ústav

Platí, ujistil Deník radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Jan Jakob (TOP 09). S tím, že Michalik byl u koaličních vyjednávání, z nichž programové prohlášení vzešlo, a tak není důvod hledat zde rozpory. „A já za to, co je v programovém prohlášení obsaženo, budu bojovat,“ zdůraznil radní. S tím, že s každoročním navyšováním objemu krajských peněz určených na podporu kultury nadále počítá. „Nepředpokládám, že by vznikl problém,“ konstatoval.