Dá se však předpokládat, že ještě zůstane v platnosti regulace pohybu přes hranice. A také lze počítat s tím, že dost lidí může mít hlouběji do kapsy než v dobách, kdy v minulých letech plánovali výpravy za exotickými zážitky.

Krásy lze vidět na webu

Středočeská centrála cestovního ruchu si uvědomuje závažnost situace a potřebu její orientace na tuzemský cestovní ruch, potvrzuje ředitelka této krajské organizace Zuzana Vojtová. Tomáš Haspeklo za tým krajské turistické centrály připomněl, že velmi užitečné budou již připravené materiály představující půvaby středních Čech i možnosti aktivního odpočinku, které sklízely příznivý ohlas na veletrzích cestovního ruchu ještě před příchodem nynější koronavirové krize.

„Máme připraveno mnoho propagačních materiálů, namátkou třeba mapy kempů, rozhleden, pivovarů, brožury královských měst, filmových míst, cyklovýlety,“ připomněl Haspeklo. S tím, že ani nyní práce neutichly. „Dále připravujeme pohádkovou brožuru a výlety pro rodiny s dětmi – a to celé budeme akcentovat v duchu naší značky "Střední Čechy královské",“ upozornil.

Připomněl současně, že brožury či mapové přehledy si zájemci mohou prohlížet i z domova. Veškeré materiály najdou na webových stránkách www.strednicechy.cz. Poznávat region tak mohou nyní alespoň na dálku – a současně už uvažovat o plánech pro dobu, až budou poměry příznivější.

V příštích týdnech i měsících se nabídka bude ještě rozšiřovat. „Budeme lákat zájemce na venkovskou turistiku a agroturistiku – a v červnu máme v plánu spustit portál pro cykloturistiku a pěší turistiku, kde bude na 40 cyklovýletů a 40 túr pro nadšence do pěší turistiky,“ slibuje.

Na vodě i kolem vody

Chystají se také aktivity k podpoře cestovního ruchu kolem řek i přímo na řekách, přičemž v případě Vltavy začala středočeské turistická centrála již v minulosti rozvíjet spolupráci i s partnerskou organizací Jihočeského kraje. „Budeme podporovat volnočasové aktivity a říční turistiku nejen po toku Vltavy, ale rovněž i Labe,“ připomněl Haspeklo. Upozornil, že kraj připravil dotační výzvu nabízející finanční podporu budování vývazišť, kde mohou přistávat a zakotvit menší plavidla. Těm také prospěje rekonstrukce lodního výtahu na Orlíku, mající umožnit zachování jeho provozu i za nižšího stavu vody.

Stále však zůstávají aktuální i orientace na firemní a kongresovou turistiku či snaha lákat zájemce k návštěvě více než dvou desítek golfových hřišť ve středních Čechách. Ostatně – rovněž brožuru, která mapuje jejich nabídku, si příznivci tohoto sportu mohou stáhnout z webu Středočeské centrály cestovního ruchu.

Tým centrály zve osobně

Již v době nynějších omezení, kdy lidé dostávají doporučení, aby zůstávali doma a raději nejezdili ani na vlastní chaty a chalupy, sáhla krajská turistická centrála k nové taktice. Lidé z jejího týmu veřejnosti prozrazují, která místa v kraji jsou pro ně těmi nejoblíbenějšími.

Proč tohle a proč právě teď? Cílem je nejen nabídnout pro „lepší časy“ inspirativní náměty k výletům v krásné přírodě a návštěvám kulturních památek, ale také pomoci rozproudit debatu o tom, jak se připravit na změny v cestovním ruchu v době po uvolnění protikoronavirových opatření. Na očekávanou zcela novou éru s důrazem na domácí rekreaci.

Poklady ukryté nejen v přírodě



Tipy na zajímavé turistické cíle ve středních Čechách – a to podle své osobní obliby – nově nabízejí veřejnosti pracovníci SCCR: Středočeské centrály cestovního ruchu. Každý týden bude facebooková stránka Střední Čechy přinášet upozornění na zajímavá místa, která zaměstnanci SCCR rádi navštěvují. S tím, že se jimi mohou inspirovat – a zároveň psát i svá oblíbená místa a zákoutí, které ve středních Čechách rádi navštěvují oni.



- Ředitelku SCCR Zuzanu Vojtovou téměř jistě v době vinobraní potkáte na soutoku Vltavy a Labe v Mělníku. „Pocházím z vinařského kraje, proto je mi asi blízký Mělník. Poprvé jsem tam byla ještě dávno se školou a ráda se tam vracím. Vždy si vybavím stráně plné vinohradů nad soutokem Vltavy a Labe a nad tím čnící zámek,“ svěřila se s odkazem na oblast, kde působila dřív – jižní Moravu.



- Jana Sonntágová, vedoucí marketingového oddělení, má také své oblíbené a neodolatelné místo. „Zřícenina hradu Zvířetice je pro mě srdeční záležitost. Místo jsem poprvé navštívila s přítelem na podzim před osmi lety. Sluníčko začalo pronikat přes hustý hábit mlhy, která místu dodávala magickou atmosféru. Uprostřed ruin, které učarovaly i Karlu Hynku Máchovi, jsme si z termosky nalili horkou kávu a vychutnávali genius loci tohoto krásného místa.“



- Svá oblíbená místa odtajnila i Karolína Kratochvílová z marketingového oddělení, která pečuje o ediční činnost SCCR. Dříve pracovala na hradě Křivoklát, a proto je její volba jasná. „Celý život bydlím na Křivoklátsku. Miluji hrad stejně jako další ukryté poklady v této nádherné přírodě. Pořád je tu co objevovat. Ať už jsou to zříceniny, zákoutí řeky Berounky nebo rozličné menší i větší skály, kterých je tu nespočet. Tomu všemu nasazuje korunu královský hrad, který prostě musíte milovat.“



Zdroj: Středočeská centrála cestovního ruchu