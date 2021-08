Příznivce dopravní historie čekají zážitky na kolejích i v autobusech

První velká akce pro milovníky železnice se v letošním roce s koronavirovými omezeními uskuteční až po prázdninách. Druhou sobotu v září se to kolem Prahy bude všemi směry hemžit parními vlaky – ale i těmi podstatně modernějšími. Alespoň by to mělo platit v případě, že šíření onemocnění covid-19 nebude takové, že by udělalo rázný škrt přes dosavadní plány.

Parní lokomotiva Šlechtična | Foto: KÚ Středočeského kraje

Centrem dění se během Pražského železničního dne 11. září má stát Masarykovo nádraží, které otevře i Masarykův vládní salonek (původně však vybudovaný v souvislosti se svatební cestou císaře Františka Josefa I. a jeho choti Alžběty Bavorské; pro potřeby prvního prezidenta Československé republiky a jeho vyjížděk salonním vozem, přistavovaným k nástupišti jen pár kroků od dveří salonku, byl prostor upraven až později). Současně však Správa železnic uspořádá rodinný den na nádraží v Dejvicích a zájemci budou moci obdivovat i vláčky miniaturních rozměrů: modelové kolejiště ve stanici Roztoky u Prahy. Cílem chystaných vyjížděk se stanou zejména Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Český Brod – či například Hostivice. Centrum hlavního města zase nabídne svezení historickými autobusy i tramvajemi. Od rušení vlaků na lokálních tratích vedení kraje ustoupit nehodlá Přečíst článek › Dopravní podnik hl. m. Prahy zájemce povozí v tramvajích pro pamětníky a letitých autobusech zdarma. Běžné jízdenky budou cestující potřebovat pro jízdy elektrickou jednotkou zvanou žabotlam (dnes už patřící historii, ale ještě donedávna vídanou i v běžném provozu na příměstských tratích) do Českého Brodu a moderní elektrickou jednotkou InterPanter do Kralup nad Vltavou: volit mohou mezi tarifem Českých drah a Pražské integrované dopravy. Zvláštní jízdné, dostupné v pokladnách i na e-shopu Českých drah, se chystá pro parní vlaky i okružní vlaky, jež představí pražské spojky cestujícím sedícím v historických patrových vozech tažených dieselelektrickou lokomotivou přezdívanou Brejlovec. Parních vlaků mají příznivci dýmající a supící historie na výběr hned několik: s lokomotivami Šlechtična a Heligon postupně vyrazí čtyřmi směry. Jízdenky na ostatní zvláštní vlaky, třeba na historický motorák vyjíždějící na Negrelliho viadukt, bude možné koupit před nástupem u nádražních pokladen nebo i přímo u průvodčích.