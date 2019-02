Střední Čechy – Jít si zaplavat někam na přírodní koupaliště by mohlo být celkem v pohodě, kdyby nepřišlo ochlazení. Tohle se ale může rychle změnit, slibují meteorologové. Teploměry prý vyskočí nahoru, než bys řekl hop. Pak už koupání v přírodě nebude nic bránit.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Na většině míst, která si milovníci koupání pod širým nebem mimořádně oblíbili, je voda v pořádku. Ukazují to čerstvá zjištění středočeských hygieniků, kteří na počátku týdne začali pro letošní sezonu s mapováním vzorků koupacích vod odebraných právě na místech, která jsou k letní rekreaci tradičně hojně využívána.

Rozbory jsou O.K.

Vodu vhodnou ke koupání hlásí výsledky čerstvých laboratorních rozborů pro 16 míst po celém kraji. Pouze jediný z aktuálně posuzovaných vzorků vykázal mírně horší výsledek. Na koupališti ve Vyžlovce je voda méně průzračná: hygienici hovoří o zhoršených smyslově postižitelných vlastnostech v souvislosti s výskytem chlorofylu (což bývá běžné hlavně v prázdninových měsících).

Ke sledování koupacích vod je v kraji ovšem určeno více lokalit; celkem 37. Pro některé však letošní vzorky zatím nejsou k dispozici. Sami hygienici totiž vodu odebírají jen někde. Pokud má dané místo provozovatele (a takových je většina), jde o jeho záležitost. Nejvíce zatím neměřených míst – osm – je na Mladoboleslavsku. V pěti sledovaných lokalitách – konkrétně ve čtyřech na Příbramsku a jedné na Praze-východ – také koupaliště aktuálně nejsou v provozu.

Neměří se jen sinice

Na sledovaných místech se pravidelně kontroluje nejen výskyt sinic, ale také bakterie Escherichia coli, střevních enterokoků, vodního květu, chlorofylu-a – a v rámci zkoumání nechybí ani vizuální kontrola a mikroskopický obraz. V případě, že by lidé po koupání zaznamenali zdravotní potíže, měli by informovat Státní zdravotní ústav pomocí internetového dotazníku. Ten lze snadno najít zadáním výrazu „nemoci z koupání“ do vyhledávače.

Výsledky aktuálních rozborů koupacích vod

* Benešovsko

- voda vhodná ke koupání: VN Slapy – Měřín, VN Slapy – Nová Rabyně, VN Slapy – Nová Živohošť



* Kolínsko

- voda vhodná ke koupání: Hradištko I



* Mladoboleslavsko

- voda vhodná ke koupání: Písník Bakov nad Jizerou



* Praha-východ

- voda vhodná ke koupání: Lhota, Proboštská jezera, Jezero Konětopy

- zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody: přírodní koupaliště Vyžlovka (zvýšené množství chlorofylu)



* Praha-západ:

- voda vhodná ke koupání: VN Slapy-Ždáň



* Příbramsko

- voda vhodná ke koupání: Nový rybník, VN Slapy – Živohošť, VN Slapy – Županovice, VN Orlík – Lavičky, VN Orlík – Popelíky, VN Orlík – Trhovky, VN Orlík – Podskalí



Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje