Střední Čechy – Ohlašovaný zákaz vjezdu kamionů do Prahy? Nesmysl, který nemůže projít; spíš to vypadá jen jako vzkaz představitelů hlavního města vlastním občanům. Asi tahle, byť vesměs zdrženlivějšími slovy zavinutými do hávu diplomatické zdvořilosti, hodnotili v minulosti středočeští představitelé, ať už zástupci kraje nebo radnic, záměry pražských radních zakázat vjezd do metropole nákladním soupravám delším než 12 metrů. Hodně se o tom debatovalo loni v červenci. Tehdy pražští radní zvedli ruce pro takovou podobu zákazu, který lze vnímat jako totální.

Nevěřícně kroutili hlavou i dopravci, jejich družení Česmad nevyjímaje. Zajedno s nimi ostatně byli a nadále jsou také policisté nebo ministerstvo dopravy. Na tom, co by uplatnění zákazu znamenalo pro okolí hlavního města, se vesměs shodují; liší se pouze pojmenování. Někdo zmiňuje dopravní kolaps, jiný hovoří přímo o hotovém „dopravním pekle“. A současně o velmi, opravdu velmi citelných hospodářských dopadech.

Od svého záměru však metropole neustupuje. Čistší vzduch, řidší provoz či menší obtěžování hlukem – to jsou přece argumenty, jež musí lahodit každému uchu. Přípravy tedy pokračují. Pražští radní v úterý schválili projektovou dokumentaci dopravního opatření hovořícího o zákazu jízdy nákladních automobilů přesahujících 12 metrů délky – a to v té nejtvrdší možné variantě: ve verzi, která kamionům zapovídá nejen Spořilovskou ulici a Jižní i Štěrboholskou spojku, ale také sjezdy z Pražského okruhu vedoucí do hlavního města. Je to sice krok, který by zákaz skutečně mohl přiblížit – je však třeba mít na paměti, že o tom, co bude, či nebude platit, nakonec nerozhodne samospráva. Konečný verdikt vynese státní moc: silniční správní úřad.

Stále platí, že Středočeši zůstávají proti, reagoval na dotaz Deníku radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). „Středočeský kraj stále trvá na svém nesouhlasném stanovisku – nesouhlasí tudíž ani s dnes pražskou radou schválenou technickou dokumentací, která popisuje nutná dopravní opatření pro zavedení tohoto zákazu,“ konstatoval. Zopakoval svá dřívější slova o tom, že nejde o nic jiného než o pražské snahy řešit své problémy s dopravou na úkor sousedního kraje.

Prahou navrhovaná technická dokumentace mimo jiné hovoří o umístění zákazových značek na 36 křižovatkách a u dalších 15 křížení či podjezdů. V případě, že by silniční správní úřad nakonec kývl a využil schvalující razítko, zaneslo by to do středních Čech pohromu. Nejen pro motoristy, ale také pro samotné silnice druhých a třetích tříd a jejich mosty. A ve všech přilehlých obcích, které už tak trpí neúměrnou zátěží tranzitní dopravy, by se situace ještě zhoršila. Ostatně – již od 13. listopadu se začal uplatňovat zákaz průjezdu kamionů těžších než 12 tun v oblasti Říčan. Tamější rozhodnutí, jež se stalo reakcí na postup Prahy, však nyní krajští úředníci zrušili – a dá se očekávat souboj razítek o opětovné obnovení platnosti zákazu. Ten by se mohl stát inspirací i pro další středočeské regiony.

Středočeši sice po představitelích hlavního města požadovali, aby své představy o nejtvrdším možném zákazu vjezdu kamionů přehodnotili, ale marně. Kdyby hejtmanství místo oslovování partnerů na magistrátu házelo hrách na stěnu, odezva by byla stejná. Nulová; Praha si dál jede ve svých kolejích směřujících k takovým řešením, která pro její okolí nejsou přijatelná. Sousedům nevyhověla ani nejmenším; počítá například s trvalým umístěním značek a jejich platností po celý den: bez časového omezení.

Petrtýl se přitom v úterý netajil nadějí, že jinde najde větší pochopení. „Věřím, že na příslušných úřadech, tedy silničním úřadu pro hl. m. Prahu či na ministerstvu dopravy, jež je schvalovacím orgánem, jsou rozumní lidé, kteří nerozhodnou na úkor obcí našeho kraje,“ zdůraznil. S tím, že kdyby se zákaz přece jen uplatnil, znamenalo by to pro střední Čechy opravdovou katastrofu. A nejen kvůli neúměrnému přetěžování krajských silnic a mostů. Nastal by totální dopravní kolaps, kdy by v kolonách uvízli lidé v autech i autobusech – a tím pádem by došlo i ke zhroucení dopravní obslužnosti regionu. Včetně všech důsledků, jež by s tím byly spojeny. Lidé by se nedostali včas do práce, děti do škol. Ale ani pacienti do nemocnic.

Svůj nesouhlas chce kraj dát najevo všemi prostředky. Jakmile Praha návrh technické dokumentace k zákazu vjezdu kamionů do Prahy zveřejní na úřední desce, středočeské hejtmanství využije 15denní zákonné lhůty k tomu, aby uplatnilo připomínky ke všem ustanovením. Kraj přitom jistě nebude se svými protesty osamocený.

Jak vše dopadne, by mělo být známé už zanedlouho. Rozhodnutí státní správy očekává pražský radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) do konce dubna.