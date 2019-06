Přichází čas krádeží v kempech. Lákadlem jsou mobily a peníze

Střední Čechy – Mobilní telefony a peněženky. To jsou věci, které se nejčastěji stávají kořistí zlodějů v kempech. Právě přichází sezona chmatáků slídících mezi rekreanty po tom, co by se dalo uzmout a snadno zpeněžit.

Ilustrační foto | Foto: Z archivu Deníku

Spáči zloděje nerozhází Zloději si leckdy také vyhlížejí budoucí oběti. Takový člověk se pozná třeba podle toho, že se veselí s alkoholem v ruce – přičemž střídá jednu sklenku za druhou. Zpravidla pak usne, aniž by příliš vnímal, co se kolem odehrává. Právě opilosti spících lidí využil pachatel, který se uprostřed května napakoval v autokempu u obce Chrustenice na Berounsku. Udeřil v neděli 19. května ráno; v době mezi čtvrt na sedm a čtvrt na osm. Vlezl do volně přístupného apartmánu, kde spali tři lidé. Sebral jim tři mobily, powerbanku, fotoaparát a peníze, shrnula Marcela Pučelíková z berounské policie. „Dále zloděj využil spánku poškozeného ve stanu. Odcizil mu mobilní telefon, který měl položený vedle sebe," dodala Pučelíková. Celková škoda se vyšplhala na 60 564 Kč. Na Berounsku nejde o případ ojedinělý. O posledním květnovém víkendu zloděj vykradl stan v karlštejnském kempu. Při noční výpravě ho nezastavilo ani to, že stan byl zapnutý a dvojice majitelů spala uvnitř. Vytáhl lodní pytel a sebral věci za 19 tisíc: dva mobily, peníze a stravenky. Dokonce před stanem rozházel věci, které se mu nehodily! Řada středočeských regionů nicméně zatím hlásí klid. Třeba Mělnicko. „Letos dosud takový případ neevidujeme; zvýšený nápad bývá v hlavní sezoně letních dovolených," řekla Deníku tamější policejní mluvčí Markéta Johnová. Také její nymburská kolegyně Petra Potočná Deníku řekla, že letos byl klid – byť u Labe i v dalších kempech v regionu nebývají podobné události výjimkou. „Festival se ale teprve blíží," připomněla Potočná, že i v tomto směru bývá „zahájením sezony" Votvírák u Milovic. Na Příbramsku, kde jsou nejnavštěvovanější rekreační oblastí kempy kolem Orlíku, také policisté letos zatím nezaznamenali žádnou krádež. „Během minulého roku nám bylo nahlášeno pět případů odcizení věcí ze stanu či karavanu v této lokalitě," sdělila Deníku k situaci na Příbramsku Veronika Čermáková z benešovské policie. Přímo na Benešovsku patří k nejnavštěvovanějším oblastem okolí Nové Živohošti na Slapech a Posázaví s vodáckými kempy. Letos ani během loňského roku tam však nebyl hlášen žádný případ. „V rekreačních oblastech se spíše setkáváme s oznámeními, která se týkají odcizení volně položených věcí u stanu, chatek – anebo věcí odložených přímo na pláži u vody," připomněla Čermáková. Najít pachatele není snadné Ne o všech skutcích se policie musí dozvědět. Menší krádeže lidé leckdy nenahlásí: uvědomují, si, že své věci už asi neuvidí, jestliže se pachatel na místě činu mohl objevit víceméně náhodou – a nejspíš zmizel dřív, než okradení zjistili, co se stalo. Loni v srpnu se nicméně příbramským policistům podařilo dopadnout 28letého již dříve trestaného muže, který se specializoval na zlodějské návštěvy v kempech a chatových oblastech u Orlíku: zvláště v lokalitách Milešov-Klenovice a Klučenice. Od 14. června do 8. srpna stačil vykrást šest chat, šest karavanů, tři auta a jeden stan – přičemž vyčíslená škoda se přiblížila čtvrt milionu korun. Kořistí se staly peníze, mobily, notebook, dva lodní motory, tři televizory, dvě jízdní kola a tři elektrokola, kávovar či nářadí – zloděj ale nepohrdl ani konzervami a alkoholem. Dokonce mu přišly vhod i dětský polštářek či koště. Evidovaná kriminalita spojená s kempy a rekreačními zařízeními ve Středočeském kraji

* 2018 – celý rok:

- krádeže vloupáním (§ 178, 205): 12

- krádeže jízdních kol (§ 205, 207): 1

- krádeže (§ 205): 9

- poškozování cizí věci (§ 228) 3

- sprejerství (§ 228/2) 1



*2019 – do konce dubna:

- krádeže vloupáním do obchodů (§ 205) 1

- krádeže vloupáním do ostatních objektů (§ 178, 205) 1

- krádeže (§ 205) 2



Zdroj: Barbora Schneeweissová, krajské ředitelství policie Středočeského kraje Jak se chránit před zloději

- Pachatelé využívají nepozornosti lidí – na tábořištích i na pláži u vody. Svůj čin většinou provádí plánovaně a bleskově ve chvíli, kdy lidé nemají své věci na očích. Zodpovědně také dodržujte základní preventivní opatření:

+ Nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu batohu či kabelek;

+ Nenoste své osobní doklady nebo platební kartu přímo v peněžence;

+ Nemějte u sebe větší finanční hotovost;

+ V případě odcizení platební karty okamžitě krádež oznamte bance a kartu zablokujte.

- Pokud se i přes veškerou opatrnost stanete obětí trestného činu, neprodleně se obraťte na Policii ČR.

- Osobní věci je třeba mít pod kontrolou i během spánku. Rekreantům nejen ve stanech, ale i v karavanech či chatkách, kde se často v noci intenzivně větrá, lze doporučit, aby si cenné věci uložili pod hlavu nebo schovali do spacáku. Většina pachatelů probuzení oběti neriskuje: sebere věci, které jsou na dosah.

- Cennosti bývá možné uschovat v kempech na recepci; mnohde nabízejí i úschovny kol a motocyklů.

- Stan lze při odchodu zabezpečit – alespoň části – zámkem zavěšeným na zip. Existují i minialarmy na baterie s detektorem pohybu, jejichž cena je překvapivě nízká.

Zdroj: Policie ČR

Autor: Milan Holakovský