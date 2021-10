Na vybudování tří tisíc veřejných dobíjecích míst pro elektromobily se má do roku 2025 podílet Škoda Auto. Hovoří o tom memorandum o spolupráci v rozvoji elektromobility, které v pondělí se zástupci automobilky, energetické firmy ČEZ a dalšími partnery z řad správců infrastruktury podepsal ministr průmyslu a obchodu i dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Předseda představenstva koncernu Volkswagen Herbert Diess, místopředseda vlády, ministr Karel Havlíček a předseda představenstva Škoda Auto Thomas Schäfer. | Foto: skoda-storyboard.com

Škoda Auto počítá s tím, že dobíjecí stanice budou vznikat podél hlavních páteřních tahů na pozemcích Ředitelství silnic a dálnic ČR, ale třeba i u nádraží. Napájet by je měla ekologická – uhlíkově neutrální – elektřina od ČEZ. S dalším velmi výrazným nárůstem počtu dobíjecích stanic stát počítá i v následujících letech; zejména s důrazem na budování dobíjecích bodů s rychlonabíjením. Budou potřeba, jestliže aktuální odhady počítají s tím, že do deseti let by v Česku mohlo být v provozu 300 až 500 tisíc plně elektrických vozidel.