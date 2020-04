Stav zásobování prostředky ochrany před nákazou koronavirem je ve středních Čechách aktuálně takový, že kraj už může pamatovat i na potřeby postižených malých obcí – či například pohřebních služeb.

Dobrovolní hasiči z Pecerad přiložili ruku k dílu a celkem 450 tisíc roušek a dalších téměř 50 tisíc ostatních ochranných prostředků, jako jsou štíty a rukavice, mohlo začít odjíždět obratem tam, kde jsou potřeba. | Foto: FB Středočeský kraj

Ve středu to uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) v souvislosti se zásilkou 450 tisíc roušek a 50 tisíc kusů dalších ochranných pomůcek (především šlo o rukavice, ale také o ochranné štíty), která do krajského skladu v Benešově dorazila v úterý večer. „Děkujeme sboru dobrovolných hasičů z Pecerad,“ vzkázala hejtmanka do Týnce nad Sázavou poděkování za pomoc při vykládání.