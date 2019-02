Pozměněnou? Vlastně zcela překopanou! Ovšem s jasným cílem: nejen zatraktivnit vzhled, ale také nabídnout jednodušší orientaci – a to nezávisle na tom, zda návštěvník zrovna sedí u počítače, nebo drží v ruce mobil, vysvětluje za krajskou turistickou centrálu Lucie Vurbsová. „Nové stránky kladou důraz zejména na přehlednost obsahu,“ zdůraznila hlavní důvod změny připravené kreativci z as4u.cz.

Upozornila současně, že návštěvníci mohou nejen vyhledávat informace potřebné pro plánování dovolené či výletů – ať už je zajímá konkrétní cíl, nebo třeba místo, kde se najíst – ale také sami doplňovat: rozšiřovat a aktualizovat seznam kulturních, společenských nebo sportovních akcí.

Právě to je novinka: sdílený kalendář turistických informací, kam registrovaní uživatelé mohou samostatně přidávat tipy na akce. Tuhle možnost mají i neregistrovaní – pak však zveřejnění záznamu počká na schválení administrátorem. Ředitelka krajské turistické kanceláře Markéta Wernerová předpokládá, že jde o vítanou nabídku pro organizátory, díky jejichž aktivitě uživatelé na jednom místě najdou více informací.

„Ne vždy bylo možné dohledat všechny akce v kraji,“ vysvětlila, co se nyní může změnit. Internet sice nabízí možnost zaznamenávat své pozvánky leckam – ovšem přece jen: tohle je oficiální web turistické centrály kraje!

Vurbsová dále očekává i zlepšení propagace středočeské nabídky. „Nový web je také přívětivější pro novináře,“ míní a připomíná, že v záložce Média čekají přepracované tištěné materiály i fotogalerie s možností stahovat v potřebné kvalitě snímky nejznámějších míst středních Čech. „Proměnou prošla i videogalerie, která je nově napojena na YouTube kanál Středočeské centrály cestovního ruchu,“ podotkla Vurbsová.

Ještě ale lze najít věci, jež by se asi slušelo doladit. V kalendáři například Deník nenašel páteční závod v nočním sjezdu na lyžích Dark Snow Monínec, na který Středočeská centrála cestovního ruchu upozorňovala v tiskové zprávě s aktuálními návštěvnickými tipy na akce, jejichž návštěvu sama doporučuje.

V rámci zkoumání „výběru toho nej“ a volby Kam za zvířátky si Deník zvolil filtrování podle regionů – a pro Benešovsko vytrvale vyskakuje nabídka Zoo Chleby. Určitě zajímavý cíl – jenže je to u Nymburka, jak ostatně prezentace správně uvádí. A při volbě Nymburska se sice správně objeví Ekocentrum Huslík (v textu však označené jako Ekocentrum „Husík“ u Poděbrad) – nicméně Chleby nikoli… Verzi v angličtině se to však vytýkat nedá; v té to nefunguje vůbec.

Leckoho také může zaujmout, že hned na úvodní stránce vítá návštěvníka veliký nápis Nechte „si“ inspirovat. I tady by zřejmě byla drobná změna prospěšná.