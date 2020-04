ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Panuje krásné počasí, a tak již nyní dojde na tradiční sezonní posílení vybraných příměstských linek Pražské integrované dopravy. Těch, které spojují metropoli s oblastmi v jejím okolí, jež jsou považovány za turisticky atraktivní lokality s možností aktivit v přírodě. Zejména na Štěchovicku.

Uplynulé dny ukázaly, že některé z těchto autobusů už začínají být přecpané. Povinnost nastupovat s rouškou zůstává i nadále v platnosti. Ne všude však místní příjezd obyvatel Prahy vítají; mají obavu, že by k nim lidé z metropole mohli zavléct koronavirovou nákazu.

Pražané chtějí jet „ven“

O víkendových i dalších volných dnech bude pro pražské pasažéry připraveno více místa v autobusech, a to v typických časech výjezdů „ven“ i opětovných návratů do Prahy. Platit to má již nyní, od poslední dubnové soboty – a to až do konce října. Přesněji řešeno: do neděle 1. listopadu. Opatření se týká linek PID číslo 338 a 390, kde budou o sobotách, nedělích a svátcích nasazeny na vybraných spojích kloubové autobusy, a linky 361 kde budou některé spoje zdvojeny: pojedou dva autobusy místo jednoho vozidla.

Konkrétně se to týká autobusů, jež ze zastávky Smíchovské nádraží míří do Štěchovic v sobotních časech 8.05, 10.05 a 12.05 hodin – a v sobotu i v neděli odjíždějících ze Štěchovic na Prahu v 16.25 a 18.25 hodin. Státní svátky se zpravidla řídí nedělním provozem – výjimkou bude pouze pátek 1. května, kdy se uplatní sobotní pravidla.

Dveře opět v provozu

Předchozím krokem naznačujícím odklon od omezení spojených s opatřeními proti šíření koronaviru se v pondělí stalo opětovné zprovoznění předních dveří ve středočeských autobusech. Ty totiž v rámci opatření proti šíření koronaviru zůstaly uzavřeny, aby se cestující v době, kdy ještě byla nouze o ochranné prostředky, pasažéři nedostávali do kontaktu s řidiči. Ti během měsíce, po který opatření platilo, ani neprodávali jízdenky. Cestující, kteří neměli předplacené jízdné v podobě časového kuponu, se tak mohli svézt zadarmo.

Někteří z řidičů se ohrazovali, že na ústup od tohoto opatření sloužícího k jejich ochraně je ještě příliš brzy – a podle jejich mínění by mělo i nadále zůstat v platnosti. Šoférům se však dostalo vysvětlení, že nyní, kdy už jsou zásoby roušek, rukavic i dezinfekce dostatečné, je čas, aby lidé opět začali platit. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) cestující vyzvala, aby co nejvíce využívali bezkontaktní platby.

Nadále ale zůstává v platnosti výrazné omezení počtu spojů veřejné dopravy ve středních Čechách, a to jak v autobusové dopravě, tak na železnici. V době platnosti nouzového stavu totiž citelně ubylo cestujících. Na seškrtání spojů před časem hlasitě naléhali pražští politici, přičemž Krizový štáb hlavního města Prahy opakovaně a s velkou naléhavostí tlačil na středočeské kolegy, aby s redukcí dopravní obslužnosti po dobu koronavirových opatření vyslovili souhlas.