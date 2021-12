Praktičtí lékaři dosud podle údajů ministerstva zdravotnictví dosud kompletně naočkovali 50 tisíc lidí v Praze, zhruba stejný počet pak ve Středočeském kraji.

Věk, či nával jiné práce

Proč se praktických lékařů nezapojila dosud většina? Martin Polák nabízí hned několik vysvětlení. „Často je to s ohledem na vyšší věk – a jak jsem ve středu s jedním lékařem mluvil, i vzhledem k tomu, že mají plné ruce práce, když jsou zavaleni vším možným. Nyní k tomu například přistoupilo zajišťování podání monoklonálních protilátek, které jsou aplikovány v nemocnicích, ale oni musí vypsat žádanku,“ popsal.

Na nával byrokracie upozorňuje i pediatrička Michaela Bendová z Prahy 6. „Zatím neočkujeme, protože v podstatě nemáme kam zvát pacienty, máme úplně plné poradny prevencí a jiných očkování a čas pro nemocné je zcela vyplněn pacienty nemocnými, do toho suplujeme hygienu, která nestíhá, a nonstop zvedáme telefony, po práci děláme administrativní činnosti a mimo čas si zveme pacienty v karanténě, když potřebují ošetřit," vysvětlila lékařka.

Pracovat u středočeské policie chtějí stovky uchazečů. Uspějí desítky

Existují i ordinace, kde se očkovalo, ale nakonec od vakcinace ustoupili. Třeba v ordinaci rakovnické doktorky Zuzany Adamčekové se očkovalo v průběhu roku od dubna do počátku podzimu. Nyní praktická lékařka o očkování minimálně do konce tohoto roku neuvažuje. Jedním z důvodu je i kolísající zájem z řad pacientů.

„Upřímně jsme ho čekali vyšší. Museli jsme se pacientů doprošovat, horko těžko jsme je sháněli. Někteří slíbili, že přijdou a ani pak nedali vědět, že nedorazí, a nechali se očkovat jinde. My pak museli shánět náhradníky. Vakcíny jsme sice nezhodnocovali, ale třeba jedna kolegyně jich musela znehodnotit asi šedesát,“ popsala lékařka, která ovšem vakcinaci nezatracuje. „Uvidíme, co bude dál. Přislíbili novou vakcínu, bude záležet, zda bude i pro praktické lékaře. Nebráníme se očkování, ale nyní to administrativně nezvládáme,“ konstatovala.

Sousedství očkovacího centra

Ochotu některých lékařů určuje i vzdálenost k očkovacímu centru. Jeho blízkost a zavedenost je třeba důvod, proč po vakcíně a jehle dosud nesáhla kolínská lékařka Veronika Procházková. „Výborně funguje kolínské očkovací centrum, lidé chodí tam,“ říká lékařka.

Vakcíny už má ale objednané, počítá se zahájením očkování ve své ordinaci od ledna. „Nyní si děláme seznam zájemců, není jich mnoho, řekněme desítky. Ozvou se dva, tři za týden,“ upřesnila Procházková. „Doufám, že na 20 až 30 se dostaneme. Musíme nafasovat minimálně 30 vakcín, Pfizer vydrží deset týdnů v lednici, pak ho musíte vylít,“ vysvětluje lékařka.

Online reportáž

Nevelká vzdálenost o očkovacímu místu v okresním městě je důvodem pro neočkování i pro příbramskou ordinaci Lindy Janovské. „Všechny zájemce doporučujeme do očkovacího centra. Ještě zvážíme, jestli se do očkování třetích dávek pustíme od ledna. Ale spíš se přikloníme opět k tomu, že budeme pacienty dále odkazovat do očkovacího centra,“ uvedla sestra Martina Černohorská.

Najdou se však opačné případy, totiž místa, kde praktici začnou očkovat, když ukončí provoz očkovací centrum. To platí i v případě Slaného, kde bylo velkokapacitní centrum v Grandu s kapacitou až 1000 očkovaných lidí denně již v září zrušeno. Například v ordinaci slánské praktické lékařky Renaty Rankové se dveře doslova netrhnou. „Očkujeme nyní, kromě pondělí, 40 až 60 zájemců denně."

Ti, kteří očkují

K těm, kteří očkují, patří například čáslavský lékař Miroslav Nulíček. O očkování u něj mají zájem především starší lidé, pro něž je leckdy registrace do centrálního systému složitá a ke "svému" lékaři mají jaksi přirozenou důvěru. Očkování tady bylo v plném proudu i v pátek 10. prosince. „Dnes pan doktor očkuje jednoho pacienta za druhým. S vakcínami nemáme problém, máme jich dostatek,“ prozradila sestřička v ordinaci.

Do očkováni se pustila i Alice Čečilová z Týnce nad Sázavou a zájem pacientů v ordinacích, kde působí, je prý veliký. „Očkujeme ale jen jednou, nebo dvakrát za týden,“ upozornila lékařka.

Berounská ordinace praktické lékařky Klaudie Větrovské očkuje zase převážně třetí dávky vakcíny proti onemocnění covid-19. „Zájemců je kolem třiceti týdně,“ přidala svou zkušenost lékařka.

OBRAZEM: Ptačí sněm na počest Václava Havla vznikl na stromě Na Rejdišti

Rodion Schwarz, který ordinuje ve Velkých Přílepech na okraji hlavního města neváhá dát vakcínu zájemci, i když není jeho pacientem. „Očkujeme v pravidelných intervalech všechny zájemce bez ohledu, zda se jedná o naše pacienty či přespolní. Každý týden naočkujeme desítky pacientů,“ řekl Deníku a přidal postřeh o skladbě zájemců. „Donedávna chodila spíše starší populace, nyní přibývá mnoho mladých lidí, kteří ještě do poslední chvíle očkování odkládali nebo se z nejrůznějších příčin se očkování vyhýbali.“

Mimochodem, v noci z neděle na pondělí se otevřela registrace k očkování i pro děti od 5 do 11 let. Aby rodiče nemuseli být odkázaní na to, zda lékař jejich dítěte bude očkovat, je v například v metropoli k dispozici 10 očkovacích center, kde bude přítomen pediatr. Nyní se čeká na dodávku vakcíny, přijít by měla během tohoto týdne.

„Praha nechává na úvaze rodičů dětí, zda se budou očkovat u praktických lékařů, nebo zda využijí nabídky očkovacích center," uvedl pro ČTK pražský očkovací koordinátor Martin Ježek. Dodal, že z očkovacích míst v metropoli budou moci rodiče využít například nemocnice v Motole a v Krči a Metropolitní očkovací centrum na Vyšehradě. Do nemocnice v Motole a v Krči podle něj dorazí po šesti tisících dávek a město k tomu pro ostatní místa objednalo dalších 12 000 dávek. Podle něj je v metropoli registrováno 250 dětských praktiků a město zatím nemapovalo, kolik z nich má v plánu nabízet i vakcinaci menších dětí.