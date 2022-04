Jestliže mají Středočeši z pohledu statistik příjmy stojící nad celorepublikovým průměrem, je logické, že když středočeské bydlení vychází příznivě v absolutních částkách, ještě ze svého pohledu radostnější hodnoty mohou Středočeši vidět z hlediska podílu nákladů na bydlení v celkových výdajích domácnosti. Z čistých peněžních příjmů si bydlení „ukousne“ 12,8 procenta. Je to druhá nejnižší hodnota po Vysočině, vykazující o 0,8 procentního bodu méně – přičemž v tomto kraji se z pohledu průměrných měsíčních nákladů bydlí vůbec nejlevněji. Celorepublikově spolknou náklady spojené s bydlením 14,4 procenta – a Pražané jednoznačně utratí za bydlení nejvíc: 16,8 procenta z příjmu domácnosti. Není bez zajímavosti, že po hlavním městě druhý nejvyšší podíl těchto výdajů, taktéž s rozdílem 0,8 procentního bodu, vykazuje kraj Moravskoslezský.

V hlavním městě si domácnost Průměrných musela loni vyčlenit na bydlení 8642,76 Kč měsíčně. Kdo někdy hledat byt v Praze, se nad touto částkou možná pozastaví – on potřeboval víc – ta nicméně odráží fakt, že i v hlavním městě žije hodně místních ve vlastních bytech či domech, kde se samostatným nájemným počítat nemusejí. Středočechům stačilo „jen“ 5847,28 Kč, což v mezikrajském srovnání představuje osmou příčku. Celorepublikový průměr nákladů domácností na bydlení se vyšplhal na částku 6176,14 Kč. Praha je z pohledu těchto počtů jiný svět: jejích 8,6 tisíce měsíčně představuje o 2046 Kč vyšší částku než druhý nejdražší kraj: Ústecký (což také může někoho udivit). Rozdíl mezi Prahou a jejím středočeským okolím dosahuje dokonce 2796 Kč měsíčně. Krajů, jež se vešly pod šest tisíc, je celkem devět.

Hodně stála elektřina

Jestliže v hlavním městě připadá nejvyšší podíl z výdajů za bydlení na nájemné či úhradu za užívání bytu, a to 37,4 procenta, jinde je to jiné. Středočeši největší díl peněz „propálili“ v elektřině: 33,2 procenta, tedy celou třetinu všech nákladů. Vcelku podobné je to s 27,3 procenta u faktur za elektřinu i celorepublikově. Plyn dosahoval ve středních Čechách i celorepublikově 14 procent, zatímco v Praze ani ne desetiny. Na vodu připadá zhruba desetina výdajů; ve středních Čechách o něco méně. V případě nákladů na teplo jsou podíly poněkud rozkolísané.

Podíl nákladů na bydlení v roce 2021 (v procentech)

Oblast Nájemné, užívání bytu Elektřina Plyn Teplo a teplá voda Vodné a stočné Ostatní služby Tuhá a tekutá paliva Středočeský kraj 20,9 33,2 14,0 8,7 9,1 8,0 6,2 Hlavní město Praha 37,4 21,4 9,9 12,7 10,5 8,0 0,1 Česká republika 26,0 27,3 14,2 10,3 10,2 7,6 4,5

Zdroj: Český statistický úřad