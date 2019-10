Každý chytrý Pražák se jednou odstěhuje do středních Čech. To opakovaně prohlašoval historicky první hejtman Středočeského kraje Petr Bendl (ODS). Podobná vyjádření bylo možno slyšet i od jeho nástupců. A zdá se, že nejde jen o rétoriku politiků. Podobně hovoří i čísla ze statistických tabulek.

Ne každé stěhování se změnou pobytu

Loni z hlavního města odešlo do středních Čech 15,2 tisíce lidí, naopak opačným směrem se jich stěhovalo o 7,5 tisíce méně. Rozdíl však ve skutečnosti zřejmě bude ještě výraznější. Starostové z okolí metropole, kde se hodně staví, lamentují, že k nim přichází hodně obyvatel z Prahy, z nichž se však mnozí k pobytu úředně nepřihlásí: trvalé bydliště si nechají v Praze. Představitele obcí to mrzí: nejde jen o prestiž, ale hlavně o peníze.

Podle počtu hlav se totiž rozdělují příspěvky od státu; obecní rozpočty tak přicházejí o část příjmů, které by získaly, kdyby si noví občané přihlásili pobyt tam, kde jsou nyní skutečně doma. Že to vidí jak problém, přikyvuje i středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „I pro ně musíme v kraji zajišťovat služby,“ posteskla si na adresu obyvatel, za kterými peníze nepřicházejí.

Naopak to, že Středočeši úředně změní bydliště a pořídí si pražskou adresu, ještě nemusí znamenat, že se skutečně přestěhovali. Deník zaznamenal případy, kdy jde o krok ryze formální. Důvod? Úsilí o přijetí dítěte do školy v hlavním městě či usnadnění možnosti parkovat na modrých zónách v metropoli. A někdy může být motivací také snaha o zlepšení finanční situace díky příspěvkům na bydlení (na něž by rodina nedosáhla, kdyby partneři měli oba hlášený pobyt na téže adrese).

Střední Čechy úbytek našinců neznají

Takzvaná migrační salda (neboli rozdíly mezi počty přistěhovalých a vystěhovalých) propočítaná Českým statistickým úřadem ukazují, že Praha vděčí za nárůst počtu obyvatel především zájmu cizinců. V případě vnitřní migrace, tedy stěhování v rámci republiky, není v metropoli v posledních letech výjimkou ani záporný výsledek. To střední Čechy neznají. Právě i díky tomu, že si kraj jako nové bydliště volí hodně Pražanů.

Další rozsáhlejší výměnu obyvatel zaznamenává Středočeský kraj s Ústeckým – v tomto případě je však vzájemný pohyb vyrovnaný. Přesuny se zapojením dalších regionů České republiky jsou pak už méně významné.

Výsledky stěhování v rámci republiky (saldo vnitřní migrace)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Středočeský kraj +9088 +7948 +8126 +7684 +8317 +9771 Hlavní město Praha -1713 +594 -73 +2300 +191 -1458

Odkud se lidé přistěhovali v roce 2018

* do středních Čech (celkem přistěhovalých 23 654 osob, vystěhovalých 13 883):

- z hlavního města Prahy 15 200

- z Jihočeského kraje 796

- z Plzeňského kraje 634

- z Karlovarského kraje 351

- z Ústeckého kraje 1618

- z Libereckého kraje 899

- z Královéhradeckého kraje 826

- z Pardubického kraje 655

- z Vysočiny 567

- z Jihomoravského kraje 614

- z Olomouckého kraje 423

- ze Zlínského kraje 329

- z Moravskoslezského kraje 742



* do Prahy (celkem přistěhovalých 20 719 osob, vystěhovalých 22 177):

- ze Středočeského kraje 7336

- z Jihočeského kraje 1360

- z Plzeňského kraje 837

- z Karlovarského kraje 843

- z Ústeckého kraje 1926

- z Libereckého kraje 995

- z Královéhradeckého kraje 1096

- z Pardubického kraje 780

- z Vysočiny 824

- z Jihomoravského kraje 1604

- z Olomouckého kraje 818

- ze Zlínského kraje 728

- z Moravskoslezského kraje 1572



Zdroj: Český statistický úřad