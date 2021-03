Ve středních Čechách jich na okres připadá většinou zhruba mezi 10 a 15, ale třeba na Praze-východ jich je hlášeno hned 41. Na Kolínsku pětadvacet, na Berounsku devatenáct a na Boleslavsku devět. Ukazuje to mapa na www.uklidmecesko.cz. Každému napoví, jak se může připojit k jarnímu úklidu přírody i veřejných prostranství.

Sobota neznamená pevné datum

Nemusí to však být jen během soboty, stanovené navzdory koronavirovým omezením jako hlavní úklidový den – s tím, že na rozdíl od minulých ročníků se účastníci tentokrát mají vyhýbat bližším kontaktům. Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko připomíná, že přidat se lze i později.

„Pokud se vám nehodí termín akce o posledním březnovém víkendu, nevadí: individuálně se lze do úklidu odpadků zapojit kdykoliv během jarních měsíců,“ zdůraznil ve čtvrtek. S tím, že si stačí vzít na procházku do přírody rukavice a tašku na odpadky a občas rozhýbat ztuhlá záda shýbnutím se pro odpadek. „Těch je nyní bohužel v našem okolí více než kdy dříve; věříme ale, že po úklidovém víkendu se to výrazně zlepší,“ poznamenal.

Upozornil také, že na řadě míst vznikly „pytlomaty“: místa, kde jsou připravené pytle, do nichž dobrovolníci mohou sesbírané odpadky shromažďovat. Nechybí ani jednoduché mapky s vyznačením míst, kde je třeba uklidit – a kde naplněný pytel zanechat, aby se pak místní organizátor mohl postarat o odvoz. A Miroslav Kubásek z pořádajícího spolku ve čtvrtek upozornil: „Na řadě míst budou pytlomaty k dispozici i v následujících dnech a týdnech.“

Vlastní krajská fotosoutěž

I když na zmiňovaném webu organizátoři vyhlásili i celorepublikovou fotosoutěž, do níž účastníci mohou zasílat své záběry do 15. května, ve čtvrtek se připojila krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti) s vlastní fotografickou soutěží pro účastníky úklidu: Ukliďme střední Čechy. Ta skončí v neděli v neděli 11. dubna, přičemž snímky není třeba nikam posílat: odehrává se na sociálních sítích. Stačí umístit fotografie z úklidu na twitter, facebook nebo instagram: doplněné hashtagem #uklidmestrednicechy. Deset vylosovaných výherců získá věcné ceny.

Zapojit se do úklidu doporučuje radní Skopalíková všem, kteří rádi chodí do přírody potěšit se její krásou, klidem, rozmanitostí a barvami, chtějí ji chránit – a kteří za současného omezení pohybu důkladněji objevují své nejbližší okolí.

„Soutěž je určena pro ty, kteří rádi chodí na procházky a vadí jim nepořádek ve volné přírodě. Jak řekl Mahátma Gándhí: ´Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.´ Věřím, že mezi námi je hodně takových, co chtějí ´být změnou´ a přispět k lepšímu životnímu prostředí,“ konstatovala. A jako příklad hodný následování připomíná spolek nadšenců Dobšané z pomezí Nymburska a Kolínska, jehož součástí je i „Klub zoufalých turistů“. V okolí své obce uklízí už od začátku lockdownu.

Nejen uklízet, ale i vychovávat



- Cílem organizátorů akce Ukliďme Česko není donekonečna uklízet odpad po druhých, ale především vzniku nepořádku předcházet. Proto loni spustili aplikaci www.KAMsNIM.cz, která každému poradí, kam může ve svém okolí odevzdat běžný či vytříděný odpad, prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elektro, baterie, velkoobjemový odpad – či třeba i odpady nebezpečné.



- Aplikace také nabízí místa, kam odevzdat použitelné oblečení, nábytek, hračky, sportovní vybavení nebo přebytečné potraviny, které pomohou potřebným. A také řadu míst, kam lze předat kartonové krabice od e-shopových zásilek, znovupoužitelné nákupní tašky či opakovaně použitelné krabičky na jídlo a nápojové kelímky.



- Celkem aplikace zahrnuje přes 60 tisíc odpadových, Re-use a charitativních míst. Další průběžně přibývají.



Zdroj: Radek Janoušek, spolek Ukliďme Česko