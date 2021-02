Pozor na ledovku! Ve středu to bude klouzat. Někde moc - a jinde možná ještě víc

Počasí se mění - a „bude to jízda“. K tomuto sdělení je možné připojit vykřičník i tři tečky; někde možná také otazník. Nicméně - na rizika, která ve středních Čechách hrozí od úterní půlnoci do středečního poledne, upozornil Český hydrometeorologický ústav hned dvojicí úterních výstrah. Souvisejí s mrznoucím deštěm, který by největší problémy mohl přinášet v ranních hodinách. Hrozí ledovka.

S problémy v dopravě, zvýšenou nehodovostí i nebezpečím úrazu při uklouznutí musí jak řidiči, tak chodci počítat na celém území kraje i v Praze – avšak v severovýchodních oblastech to může být ještě mnohem horší. Vysoký stupeň nebezpečí meteorologové vyhlásili pro oblasti v okolí Lysé nad Labem, Mělníka, Mladé Boleslavi, Mnichova Hradiště, Nymburka a Poděbrad. Čili pro část mělnického okresu, Mladoboleslavsko a Nymbursko. Tam řidiče i chodce mohou čekat podstatně vážnější komplikace; motoristé i cestující v autobusech se rovněž mohou setkat s citelným prodloužením doby jízdy. „Doporučuje se omezit vycházení ven a jízdy autem jen na nezbytné případy,“ radí hydrometeorologický ústav lidem v uvedených regionech. A přidává i další málo potěšující souvislosti: možné jsou výpadky v dodávce elektřiny, zásobování i v poskytování služeb zdravotníků. Led tvořící se na stromech by navíc mohl zapříčinit i lámání větví… Lidé mohou policii poradit, kde si přejí měřit rychlost Přečíst článek › Jak závažné komplikace chystané počasím mohou nastat, dokresluje fakt, že tentokrát se k varování meteorologů připojuje i Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic. Varuje, že notně klouzat to nemusí jen v důsledku deště či mrholení, ale i „za sucha“ – vlivem odtávajícího sněhu. Případné srážky pak situaci jen zhorší – obzvlášť v noci a v ranních hodinách, kdy se se teploty mohou vrátit pod nulu. Během dne by však řidiče mohly klamat údaje z teploměrů, jimiž jsou vybavena jejich auta. I když budou ukazovat kladné hodnoty, nejspíš mírně nad nulou, je třeba počítat s tím, že v důsledku velmi nízkých tepot v uplynulých dnech jsou komunikace promrzlé a voda na nich může namrzat: jak lokálně, tak i souvisle. Nynější zima vyjde středočeské silničáře draho, ukázaly výdaje za leden Přečíst článek › Ačkoli silničáři o možných komplikacích vědí předem, nezaručí, že to klouzat nebude. Jakkoli se budou snažit zajistit, aby sjízdnost udrželi v maximální možné míře. „Zimní údržba preventivně reaguje aplikací odpovídajícího posypového materiálu (sůl, solanka, inert), aby tak zajistila požadovanou sjízdnost komunikaci,“ ujistil Buček. „Nicméně zejména v kopcích může být účinek posypu snižován tekoucí vodou – a vozovky tak mohou i přes veškerou snahu namrzat,“ vysvětlil se současným upozorněním, kde si dávat největší pozor. A s poznámkou, že s podobnými komplikacemi by řidiči měli v tomto období počítat. Obleva odhalí děravé silnice. Nic neobvyklého



- Ve zvýšené míře budou řidiči na komunikacích narážet na výtluky a další lokální poruchy ve vozovce.



- Na rozdíl od předchozích několika let, kdy jsme si zvykli na mimořádně mírnou zimu, letos zažíváme obvyklou zimu s nízkými teplotami i s jejich výraznými změnami a vyššími úhrny sněhových i dešťových srážek.



- Zimní podmínky společně s těžkou nákladní dopravou, soustředěnou na dálnicích a silnicích I. třídy, negativně ovlivňují životnost konstrukčních vrstev komunikací.



- Silničáři stav komunikací pravidelně kontrolují a zjištěné závady se snaží okamžitě odstraňovat. Pokud to není možné, na místo upozorňují dopravní značkou.



Zdroj: Martin Buček, Ředitelství silnic a dálnic ČR