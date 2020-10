Zatím ve středních Čechách neprší moc, ale vytrvale – a někde by mohlo přidat. Plyne to z informací Českého hydrometeorologického ústavu, který ve středu odpoledne pro střední Čechy zpřísnil úterní výstrahy související s deštivým počasím. To má na svědomí postup prohlubující se tlakové níže z oblasti Balkánu nad Polsko.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Rostislav Kutěj

Vydatný déšť by podle předpokladů meteorologů mohl v rámci kraje škodit nejvíce v okrese Kutná Hora. Tam nově platí – až do odvolání – povodňová pohotovost na úrovni vysokého stupně nebezpečí. Je třeba počítat s tím, že voda z řek může vystoupit z koryt a vylévat se do okolní krajiny, a to na úrovni druhého stupně povodňové aktivity. Ohrožení nemusí být aktuální jen přímo u řeky, ale i v souvislosti s průtokem vody přes komunikace (včetně rizika aquaplaningu). A je tu také riziko pádů stromů kvůli snížení stability v podmáčené půdě. Rovněž do odvolání platí povodňová bdělost ve zbytku východní poloviny kraje. I tam může hladina toků stoupnout, avšak koryta by voda opustit neměla. A i zde by mohly představovat hrozbu nestabilní stromy v podmáčené půdě.