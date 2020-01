Konkrétně se jedná o Pohádku s hvězdičkou, jejíž významnou část bude Česká televize natáčet ve středních Čechách. A Regionální filmová kancelář Středočeského kraje, které spolupracuje s produkcí, pomáhá hledat komparzisty.

Je to příležitost postavit se před kameru vhodná spíše pro lidi spíše hubenějších postav, bez nápadných prvků účesu raději s delšími vlasy – a také bez viditelného tetování na těle. Vybraní adepti, kdy se má jednat o muže i ženy ve věku mezi 18 a 60 roky, se zúčastní natáčení v Praze chystané na 14. – 15. ledna a 6. – 8. února. Pro uchazeče o denní výdělek v podobě tisícovky jsou však aktuální už nadcházející pondělí a úterý. To se v pražském sídle České televize uskuteční výběr spojený s kostýmními zkouškami, připomněl za přípravný štáb Henrich Hujíček.

Informaci o tom, kdy a kam se dostavit, dostanou zájemci poté, co se přihlásí prostřednictvím e-mailové adresy filmtel.spolcasting@seznam.cz. Podmínkou je uvést nejen své kontaktní údaje a rok narození, ale také připojit svoje aktuální fotografie – a to portrét i snímek celé postavy – a údaje důležité pro kostymérské přípravy. Tím se rozumí nejen výška, váha a číslo bot, ale i konfekční velikost plus obvody pasu a krku.