„Vánoční“ porod přímo v terénu řešila dvoučlenná posádka – záchranář Josef a řidič Vojtěch – z Lysé nad Labem nad ránem na Boží hod. I v tomto případě stručná informace záchranářů na facebooku přinesla řadu přání, obdivných slov i gratulací uživatelů i ze vzdálenějších míst. „To je nádhera, to je krásný dárek,“ reagovala například Alena Jourova. Podobně se vyjádřila třeba Jana Pilařová: „Ten nejkrásnější dáreček; hodně zdraví a štěstí.“

Druhý zásah, který sociální sítě opravdu rozhýbal naplno, se odehrál v Kolíně. Jednatřicetiletého muže, který se šel s pětiletou dcerou projít do parku a podle údajů záchranářů se ve chvíli náhlé nevolnosti jen stačil chytit stromu, se podařilo oživit s pomocí výbojů defibrilátoru. Výrazně ale pomohli i náhodní kolemjdoucí. Jeden muž se hned pustil do masáže srdce, další volal záchranku a operátorka jejího dispečinku přítomným po telefonu radila, jak mají postupovat. Žena, která byla v parku se svými dětmi, se zase ujala pacientovy dcery, než si dítě přišli vyzvednout jeho manželka a jeho otec. Na místě zasahovali i policisté, přiletěl vrtulník… A vše dopadlo tak dobře, že muž, u něhož se podařilo obnovit životní funkce, mohl zanedlouho prostřednictvím sociálních sítích sám poděkovat těm, kteří pomáhali…

Hledá se hrdina vánočního zázraku. Zachránil život mladému tatínkovi

Své postřehy v diskusích uplatnily ale i další stovky lidí. „Zázraky přeci jen existují, to je dobrá zpráva pro nás všechny… Velká pochvala a uznání všem dobrým lidem, kteří pomohli!“ uvedla například uživatelka facebooku Tereza Svatošová-Pilátová. Podobného mínění je třeba i Ondřej Ondra Bachmann, který záchranářům vzkázal: „Jste profíci na svých místech. Poděkování patří všem. Jak vám, tak i lidem, kterým nebyl stav muže lhostejný, a samozřejmě velký dík patří i Policii ČR. Díky, že mají ve výbavě defibrilátory."

Například Honza Zimmermann, který má zkušenosti zdravotníka, potvrzuje, že slovo „zázrak“ je zde použito oprávněně: „Šance že vás nahodí zpět, je relativně malá; pak šance že odejdete z nemocnice po svých, ještě menší. Bylo by fajn, kdyby si společnost více uvědomovala, jaké je štěstí, když existují lidé, kteří vám v nouzi mohou zachránit život. A že jsou ti lidé v neskutečném stresu, když jim někdo umírá pod rukama.“

Do facebookové diskuse přispěl i ředitel záchranky Pavel Rusý: „S hrdostí a respektem kolegům velké díky. Pro ně je stejně největším oceněním to samotné, co se jim povedlo: vrátit dítěti tátu, kterého bude ještě hodně potřebovat…“

Hasiči sundávali mývala i psa. Nehybné labutě je zaměstnaly na silnici i na ledu

Zdravotní sestra Libuše Guci upozornila i na další vánoční příběh se šťastným koncem, u kterého byla její dcera; taktéž zdravotní sestra. Také vlastně „zázrak“ – i když je prý dcera z chirurgie zvyklá na leccos. „Byla s dětmi na Štědrý den v zoo, jako každý rok. Resuscitovala asi 35letého muže. Když srdce naskočilo a ona ucítila tep, rozbrečela se štěstím. Jsem na ni moc pyšná,“ svěřila paní Libuše profilu středočeských záchranářů na sociální síti.