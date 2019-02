Střední Čechy /FOTOGALERIE/ - Jedna uniforma generálská - středočeský policejní ředitel Václav Kučera má hodnost brigádního generála - pár výložek s nižšími hodnostmi, ale také spousta civilu; nejen v pánském, ale i v dámském provedení. Tak to v pátek 25. ledna vypadalo v jednací místnosti rady kraje v budově hejtmanství.

Radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) tam pozval policisty, kteří v uplynulých dvou letech nad rámec svých povinností spolupracovali se školami při nácviku řešení mimořádné situace v podobě aktivního útočníka, jenž pronikl do budovy. A chce ubližovat.

Smutná zkušenost se smrtelným následkem, byť z jiného kraje, bohužel ukazuje, že nejde jen o nějakou teorii. Tohle může být realita, na niž se je třeba připravit. Cvičení ke zvládání různých situací, které mohou nastat, se loni a předloni odehrávala téměř ve dvou desítkách škol po celém kraji. To Bezděk velmi chvílí. „Vážím si aktivního přístupu nejen oceněných, ale i středočeské policie jako celku,“ zdůraznil.

Projekt, který je součástí preventivních aktivit a úsilí o posilování bezpečnosti škol i jejich osazenstva, má pokračovat i nadále. Zaměstnancům škol přináší reálnou představu o tom, jak v prostředí, kde se denně pohybují, v případě potřeby reagovat na situace, s nimiž se dosud měli možnost setkat pouze ve filmových záběrech.

Pohříchu se v posledních letech ukazuje, že i oni by se mohli ocitnout v situaci, kdy by byli nuceni sami vstoupit do děje. Dokázat ochránit nejen sebe, ale i své studenty. A v takových chvílích platí obzvlášť: štěstí přeje připraveným!