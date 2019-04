Policie prozradí, kde ve středu měří rychlost

Střední Čechy – Chtěli byste vědět, kde si na vás policie počíhá s radarem, až pojedete do práce? Nebo zda je s měřením rychlosti třeba počítat na dálnici, pokud se za volantem auta vypravíte třeba do Karlových Varů nebo do Ostravy? Taková nápověda existuje – ovšem jen pro jediný den: pro středu 3. dubna.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Fanta

Na ni připadá celoevropská dopravně bezpečnostní akce koordinovaná mezinárodní organizací složek dopravní policie Tispol – a přináší akci Speed Marathon. Ta je zaměřená na dodržování stanovených rychlostních limitů, uvedla Hana Rubášová z policejního prezidia. Podle hlasů veřejnosti O „běžné“ chytání šoférů s příliš těžkou nohou se tentokrát nejedná. Měřit se bude na místech, kde si to lidé nejvíc přejí. V zimě, během celého února, nabídla policie veřejnosti internetové hlasování o ty nejpotřebnější lokality. Se slibem, že v místech, která dostanou nejvíc hlasů a jejich rizikovost potvrdí i dopravně bezpečnostní analýza (jež bere v úvahu třeba i množství nehod nebo hustotu provozu), se radary skutečně objeví. A ta chvíle se blíží: bude to právě v rámci středeční akce Speed Marathon. Nehod na železnici přibývá. Strojvůdci jsou unavení, bezpečnostní systémy chybí Přečíst článek › U škol i na dálnici Do výběru míst, kde měření rychlosti nejvíce přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, se tak mohl zapojit kdokoli. A policisté předem prozradí, kde přesně se měření chystá. Deníku to v pondělí potvrdila Barbora Schneeweissová ze středočeského policejního ředitelství. „Lokality vybrané pro Speed Marathon 2019 zveřejní policejní prezidium v úterý; v souhrnu za celou republiku,“ odkázala na informaci, jež se objeví na webových stránkách Policie ČR. Její slova odpoledne potvrdila Eva Kropáčová z policejního prezidia. Jednu z kontrol nicméně ohlásila s předstihem: od 10.30 policie představí měření novinářům u Benešova, a to přímo v praxi. „Na silnici I/3 – Benešovská; v posledním stoupání před Benešovem,“ upřesnila Kropáčová. Odhalených pěstíren a varen jsou desítky Přečíst článek › Místa, jež hlasy veřejnosti vnímají jako problémová, jsou rozmanitá. Podle očekávání nechybí okolí škol, zdravotnických zařízení a nákupních center, úseky průtahů obcemi nebezpečné jak svou nepřehledností, tak naopak tím, že rovný a přehledný úsek svádí k rychlé jízdě – ale také řada míst na obchvatech. I na hlavních tazích na silnicích I. třídy. Na Příbramsku se loni měření v rámci této akce nevyhnulo ani dálnici D4. V loňském roce bylo ve středních Čechách jako riziková místa, kde řidiči porušují předpisy, určeno za pomoci občanů 160 lokalit. Nejvíce z nich na Kutnohorsku, a to 21. Předloni, kdy se v rámci prvního ročníku měřilo v kraji dokonce na vybraných 185 úsecích, jich na Kutnohorsku bylo 28. A zkušenost ukázala, že i když policisté na akci i na konkrétní místa předem upozornili, nezůstali bez úlovku: ne všichni šoféři si tachometr uhlídali. Při pohledu na počty vybraných stanovišť asi leckoho napadne: copak má policie tolik radarů? Používá radary pevně umístěné na stativu, ve vozidlech v policejních barvách i v civilním provedení určených pro skrytý dohled, a dokonce i na motocyklech – avšak tolik jich skutečně nevlastní. Však také policisté vybraná místa prostřídají. Na každém z nich nicméně v rámci kontrol na přání setrvají nejméně hodinu. Soudní spory kolem pozemků u Milovic skončily, bude se jednat Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský