Policie hledá vězně, utekl z pracoviště v Benátkách nad Jizerou

Ozbrojený ani nebezpečný sice 33letý Jan F. podle policie není, přece by se však neměl pohybovat mezi lidmi. Patří totiž za mříže: má si odpykávat trest odnětí svobody ve Věznici Jiřice. To také do čtvrtečního rána platilo.

Hledaný Jan F. | Foto: Policie ČR

Pak tento vězeň utekl z nestřeženého venkovního pracoviště v Benátkách nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Čtvrt hodiny před devátou dopolední opustil firmu v Tovární ulici. O jeho zmizení informovala policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. „Pokud máte jakékoliv informace o jeho pohybu nebo pobytu, sdělte je, prosím, policistům prostřednictvím linky tísňového volání 158 – nebo přímo kriminalistům v Mladé Boleslavi na telefonní číslo 974 877 330,“ vybízí případné svědky. Loupil kvůli dluhům. Policisté dopadli muže, který přepadl banku v Boleslavi Hledaný muž původem z Brna je hubený, měří 173 cm. Může se jevit o něco starší – působit i dojmem čtyřicátníka. Jeho popis připomíná krátce střižené hnědočerné vlasy a čelní pleš, tmavé vousy a hnědé oči. Na obou pažích má tetování: na levém předloktí velkou hlavu muže a na pravém předloktí modrá písmena. V době útěku měl na sobě pracovní oblečení: tričko s krátkým rukávem svítivě oranžové barvy, světle šedé pracovní kalhoty montérkového typu a tmavé pracovní boty. Zřejmě se ale snažil převléknout. STŘEDNÍ ČECHY- Pátráme po 33letém vězni, který dnes krátce před 9. hodinou utekl z nestřeženého venkovního pracoviště v Benátkách nad Jizerou. Pokud muže uvidíte, kontaktujte policisty na lince 158. #policiestc https://t.co/k5InlKCzoN pic.twitter.com/K6WNfispnW — Policie ČR (@PolicieCZ) January 27, 2022