Střední Čechy – Hledá se mladý muž, po kterém policisté z Brandýsa nad Labem pátrají v souvislosti s krádeží láhví tvrdého alkoholu v hodnotě převyšující pět tisíc korun. Pomůžete odhalit jeho totožnost?

Policie hledá muže z obchodu. | Foto: PČR

S touto otázkou se územní odbor středočeské policie v sobotu obrátil na diváky televize Prima – a v pondělí i na ostatní veřejnost prostřednictvím webových stránek Policie ČR. Policisté zveřejnili záběr z kamerového systému monitorujícího dění v prodejně se samoobslužným provozem – a očekávají, že se všímaví občané ozvou s podněty, kde hledat muže, jehož objektiv zachytil u regálů. „Jakékoliv informace k jeho osobě je možné sdělit osobně na policejní služebně v Brandýse nad Labem – nebo kontaktovat policisty na telefonním čísle 974 881 600, případně na bezplatné lince 158,“ připomněla v pondělí policejní mluvčí Eva Hašlová.

Ke skutku, který vzhledem k výši škody už není kvalifikován jako přestupek, ale dostal se do kategorie trestných činů, došlo podle jejích slov 24. ledna po jedné hodině odpoledne v jednom z obchodních řetězců v Brandýse nad Labem. Samotný záběr zveřejněný na policejním webu pak nese označení „Tesco I“.

Hlavním aktérem se podle policie stal zatím neznámý muž v odhadovaném věku kolem 23 let. Podezřelý měl na sobě šusťákovou bundu v černo-šedivé kombinaci a světlé kalhoty. „Vložil si do černého batohu na zádech několik láhví alkoholu. Poté, co ho pracovníci bezpečnostní agentury oslovili a požádali o předložení účtenky, mladík i s odcizeným zbožím přeskočil zábradlí u pokladen a utekl ven z prodejny,“ přiblížila Hašlová dosud známé okolnosti.