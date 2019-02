Střední Čechy – Péči o seniory a zdravotně postižené si vytkla jako hlavní cíl své případné mise ve vládě středočeská radní pro oblast zdravotnictví Jaroslava Němcová (ANO), která je v týmu sestavovaném Andrejem Babišem kandidátkou na post ministryně práce a sociálních věcí.

Středočeská radní pro oblast zdravotnictví Jaroslava Němcová (ANO 2011) dnes slavnostně předala dětem ocenění v rámci soutěže Hejtmanův pohár, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání dráhy sportovních dovedností. | Foto: Středočeský kraj

Deníku v úterý řekla, že by určitě zúročila i zkušenosti z letitého působení ve zdravotnictví i ze své činnosti na kraji, kde rok pracovala jako radní pro oblast sociálních věcí a od října, kdy došlo k zásadním změnám v krajské koalici, převzala odpovědnost za středočeské zdravotnictví. Neopomněla přitom pochválit, jak zdatně si nyní vede její nástupkyně s odpovědností za sociální věci Aneta Heřmanová (ČSSD).

Zdůraznila ale, že zatím je pouze kandidátkou na ministerský post. Pokud by skutečně byla jmenována, funkce radní by se vzdala. „Výkon funkcí by určitě nebyl slučitelný,“ konstatovala. O tom, zda si ponechá mandát krajské zastupitelky, nebo působení na úrovni kraje opustí úplně, by se rozhodovala až následně.

Kdo by se měl stát nástupkyní Němcové v případě jejího odchodu, hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) nechtěla v úterý komentovat. „Pořád je ještě členkou rady,“ zdůraznila na adresu Němcové. „Dokud nebude jmenována ministryní, nebudu se k tomu vyjadřovat,“ prohlásila.