Výstaviště v Lysé nad Labem hostí až do neděle akci nazvanou Pivní a vinné slavnosti – s možností ochutnat rozmanité druhy piva a vína. Zastoupena je i řada středočeských výrobců. „Příjemnou atmosféru doplní hudební program. Současně bude probíhat také Autosalon, Tuning show,“ upozornila Dlouhá. Například v sobotu od 16 hodin akce nabídne koncert Pavla Callty s kapelou.

Milovníci vláčků jsou v sobotu i v neděli zváni do Peček, kde bude k vidění spousta železničních modelů a kolejišť vyrobených a sestavených v různém měřítku. Svou činnost totiž představí místní spolek železničních modelářů. K vidění budou mimo jiné muzeum modelové železnice od 60. do 90. let 20. století, ručně postavené modely i ukázky stavby modelových kolejišť. Přístupná bude také dětská hrací zóna s dřevěnými vláčky a otevřena část výstavní haly se stavbou kolejiště s námětem Hřenska. A dojde i na prodej železničních modelů a doplňků k modelové železnici.

Strašidelný pohádkový les se chystá na nedělní odpoledne, konkrétně v době od 13 do 16 hodin, v Jílovém u Prahy. Nabídne dvoukilometrovou trasu začínající v parku za muzeem, kde na děti i dospělé budou číhat nejrůznější strašidla z pohádkové říše. Na pomoc dětí čekají princezna, již je třeba vysvobodit z hadího zakletí, ale i pirát hledající ztracený poklad; malí účastníci se také zapojí do záchrany lesního skřítka Mecháčka. A takovou námahu malých poutníků jistě nelze nechat bez odměny…