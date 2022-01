Na oslavě Kuby a Matěje ani tentokrát nechyběl režisér a scénárista Václav Chaloupek, který chlupáče proslavil ve svém večerníčku Méďové. Ačkoliv už medvědi dávno nejsou těmi malými pohádkovými mláďátky, stále svého adoptivního tatínka bezpečně poznávají. Když Václav Chaloupek u medvědária vystupoval ze svého auta, už jej oba chlupáči vítali přes plot. „Jezdím sem pravidelně každý rok a už na nich je vidět, že to jsou chlapíci vyššího věku. Jde to poznat z výrazu, který je už trochu jiný. Rád bych oběma popřál, aby dlouho byli v pořádku a byli tu s námi co nejdéle,“ uvedl Václav Chaloupek.

Ten za svou kariéru natáčel celkem se sedmi medvědy. Ke Kubovi a Matějovi patřil ještě Vojta, který však před pár lety náhle zemřel. Další méďové, Honzík a Eliška, jsou v plzeňské zoo a Martin a Agáta žijí na Točníku. „Všichni jsou nezapomenutelní, ale Kuba, Matěj a Vojta byli vůbec první. S nimi to bylo nejsilnější, protože to vše bylo o objevování. Musel jsem se učit, jak na ně, a to bylo moc hezké. Každý den byl velmi silný a právě nejmilejší překvapení je, že mě, když sem přijedu jednou, dvakrát za rok, poznají. To je úžasné,“ dodal Václav Chaloupek.

O medvědy se již dvaadvacet let stará ošetřovatelka Dagmar Krejzová. „Kuba a Matěj si velmi rádi pochutnají na hroznovém víně, protože je sladké. Jsou ale stejně vybíraví jak my. Když jim například budu dávat více hroznového vína, už jim moc nepojede a radši si dají mrkev,“ podotkla s úsměvem ošetřovatelka.

Kuba a Matěj mají pevně daný denní režim. „Ráno je vypustím a mezitím, co jsou venku, jim vyčistím brlohy. Přes zimu je krmíme raději méně oproti podzimu, kdy zase potřebují žrát více, jak to mají geneticky dané. V zimě se jim ale spát nechce, aby zhubli. Určitě by to potřebovali,“ doplnila Krejzová.

K tomu, aby se v budoucnu slavní méďové případných kil nadváhy jednodušeji zbavovali jim může pomoci chystaná modernizace parku, po níž by mohli mít více prostoru k pohybu. „Spolupracujeme s odborníky z plzeňské zoo, kteří nám pomohou, jak areál vylepšit. Protože jsme získali také peníze od dárce, v rozpočtu na to máme připraven jeden milion korun,“ potvrdil připravované úpravy medvědária místostarosta Berouna Michal Mišina.