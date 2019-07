Nově onemocněl dospělý pacient na Kladensku, čímž se počet potvrzených případů spalniček evidovaných ve Středočeském kraji od počátku roku zvýšil na 57. Taková je bilance, kterou v souvislosti s výskytem tohoto vysoce nakažlivého onemocnění šířeného vzdušnou cestou zaznamenali středočeští hygienici.

I když se často hovoří o „dětské nemoci“, dospělí mají mezi středočeskými pacienty převahu: na infekčních odděleních nemocnic jich bylo hospitalizováno rovných 40. Ani dalším věkovým skupinám se však spalničky nevyhnuly: onemocnělo pět miminek ve věku do jednoho roku, tři děti mezi jedním a čtyřmi roky, dvě v intervalu od pěti do devíti let, pět mezi deseti a patnácti i dva mladiství.