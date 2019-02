Střední Čechy – Měla by na okraji Prahy v Letňanech vyrůst zcela nová vládní čtvrť? S touto myšlenkou opakovaně vystupoval v médiích premiér Andrej Babiš (ANO). Primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) tomuto záměru nefandí. Podle něj by bylo užitečnější, kdyby tam vznikla nemocnice. Těmito debatami se v pondělí zabývali i středočeští radní – a mají jasno: může tam být cokoli, hlavně ať to není špitál. Ten by pro kraj znamenal pohromu.

Hrozba pro nemocnice ve středních Čechách

Proč kraj záměr vybudovat novou nemocnici nepodpoří a hejtmanství se bude snažit využít všech pák, aby mu zabránilo, vysvětlila na pondělní tiskové konferenci středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Nemocnice na společné hranici by podle pražských představ měla obsluhovat i část Středočeského kraje – má to ostatně logiku – a právě v tom je kámen úrazu. Nebo spíš jeden z kamenů. To, že by k sobě stahovala pacienty, by se nepříznivě projevilo na ekonomických výsledcích některých oblastních nemocnic Středočeského kraje. Především té mladoboleslavské, ale částečně i kladenské a kolínské.

Vedle odlivu pacientů by problém znamenalo také ještě intenzivnější přetahování lékařů a zdravotnického personálu – přičemž platovou válku s Prahou by středočeské nemocnice sotva mohly vyhrát. Právě z toho mají manažeři oblastních nemocnic kraje největší obavy. Krajští radní se proto v souvislosti se záměrem vybudovat letňanskou nemocnici shodli, že jsou „zásadně proti“. Takový krok by z jejich pohledu byl nekoncepční – s obrovskými dopady na středočeské nemocnice.

Středočeské námitky ohlas neměly

„Bylo by to velmi sobecké rozhodnutí,“ posílá Jermanová do metropole jednoznačný vzkaz. Zatím se nicméně nezdá, že by středočeský nesouhlas pražské plánovače přibrzdil v rozletu. Své argumenty Jermanová vyložila primátorovi Hřibovi už na společné schůzce minulý týden ve čtvrtek. Ten je vzal na vědomí – nicméně z jeho dalších vystoupení v médiích prozatím vyplývá, že couvnout od svých plánů nemíní. Hejtmanka to v pondělí připustila na otázku Deníku. Jednat by se nicméně ještě mělo na úrovni radních Prahy a Středočeského kraje, kteří mají v kompetenci oblast zdravotnictví. Ona sama se pak snaží najít zastání přímým oslovením premiéra Babiše.

Novinářům dále řekla, že samo hlavní město sice provozuje pouze Nemocnici Na Františku – nicméně v podstatě „kousek“ od Letňan je Nemocnice Na Bulovce. Představitelé metropole by podle ní udělali nejlíp, kdyby se snažili o opravu jejích objektů, které patří hlavnímu městu (i když samotnou nemocnici provozuje stát). Ze středočeského pohledu by se to jevilo jako smysluplnější, než prosazování výstavby nové nemocnice.

Záchranáři jsou na jedné lodi

Přímo s Prahou kraj v oblasti zdravotnictví spolupracuje zejména financováním poloviny nákladů na provoz zdravotnické části letecké záchranné služby. Loni na tento účel poslal hlavnímu městu 6,9 milionu korun. Z metropole si středočeští záchranáři mohou v případě potřeby vyžádat i příjezd „velké sanitky“ na podvozku nákladního automobilu Mercedes-Benz Atego – či dokonce speciál zvaný Golem pro zásahy na místě hromadného neštěstí. Několik pražských rodin pak nalezlo pro své děti specializovanou péči respiračního centra ve Strančicích; přímo v hlavním městě zařízení s obdobnou nabídkou nepůsobí.