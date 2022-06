„Nedává smysl přijímat další do míst, kde se o ně nedokážeme postarat,“ vysvětlil primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Někteří hejtmani dali najevo roztrpčení; hovoří třeba o kroku, který není kolegiální vůči ostatním regionům. Také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se netajil přesvědčením, že víc než přeplněnost Prahy za ním vidí Hřibovu předvolební politiku. Jiný pohled však má hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN).

„V tom máme s Vítkem Rakušanem různé názory. Já chápu, že primátor hájí zájmy Prahy. Dlouhodobě upozorňuje, že Praha to nezvládá a je třeba uprchlíky přerozdělovat. Chybí ale nástroje, které by to umožnily,“ konstatovala.

Humanitární sklad v Dobřichovicích končí. Nejsou finance, říkají hasiči

Nepředpokládá však, že by se nyní systém pomoci běžencům začal hroutit. Příchozí se nejspíš rozdělí do jiných měst; budou i víc využívat standardní pracoviště úřadů. Zatím Středočeský kraj neposiluje ani provoz svého KACPU, které nyní funguje jen v Kutné Hoře. „Situaci ale budeme sledovat a jsme připraveni to udělat,“ ujistila hejtmanka.