Stejného mínění jsou jak jeho stranický kolega Ondřej Lochman, tak místopředseda výboru krajského zastupitelstva pro dopravu Jan Lička (Piráti). Shodně uvedli, že kdyby pět tisíc podepsaných lidí lokální vlaky používalo, debatovat o omezování jejich provozu by nebylo třeba. Podle Ličkových slov se ale i oni rozhodli: jezdí autobusem nebo autem, což hovoří za vše.

Petici, k níž zastupitelé po obsáhlé diskusi se stanovisky rozčleněnými po dělicí linii koalice/opozice odhlasovali usnesení, že ji berou na vědomí, přišel na jejich jednání představit zástupce petičního výboru Štěpán Hálek. Signatáři vyjadřují nesouhlas nejenom se seškrtáním vlakových spojů na 12 tratích, k čemuž dojde od 13. prosince, ale také odmítají zapojování autobusů za zavolání či projektu sdíleného taxi do systému veřejné dopravy. Požadují dále vyrovnání podmínek tarifu PID pro cestující jedoucí vlakem s těmi v autobusech (pravidla jsou nastavena v neprospěch jízdenek do vlaků) a nákup kvalitních vlakových souprav, které na železnici přilákají další cestující.

Jako mýtus Hálek odmítl dřívější vyjádření radního Boreckého, že staré motoráky s vyběhanými dieselovými motory zatěžují okolí emisemi; podle jeho slov mají motory vyměněné a ty nynější splňují všechny normy. Zpochybnil i Boreckého slova o tom, že vedení železničních tratí odpovídá době jejich vzniku v 19. století, zatímco autobusy dovezou cestující rychleji a blíž k jejich cíli. Mimo jiné zástupce petičního výboru připomněl, že silnice vlastně často navazují na ještě starší povozové cesty, kde se dva autobusy stěží vyhnou – a k argumentu, že vlaky prý jezdí pomalu, krajské politiky vyzval, ať si před jízdou po okresce vynulují v autě palubní počítač a pak si ověří průměrnou rychlost. Dále: zatímco autobus pobere nejvýše dva kočárky, pro vlak není problém ani přeprava jízdních kol. A má na rozdíl od autobusu toaletu, upozornil Hálek.

Zastupitelé ho vyslechli, nicméně následná více než hodinová rozprava ukázala, že názory mají hotové a měnit je nemíní. Opoziční ANO rušení lokálek odmítá, podle zástupců ostatních stran se jiná cesta nenabízí. Byť by si sami přáli něco jiného, jak uvedl i radní Borecký, jenž mimo jiné připomněl, že díky strýci zaměstnanému v železničním výzkumáku on sám mezi vlaky vyrůstal. Je však podle něj třeba vidět realitu a finanční souvislosti: „Kraj měl pěkně rozjeto proti zdi – a my se teď snažíme vybrat zatáčku, abychom nenarazili.“