Pás silných bouřek může zasáhnout východní polovinu středních Čech

Zatímco obyvatelé Rakovnicka a části kladenského okresu v okolí Slaného by k obloze neměli vzhlížet s obavami, pro obyvatele zbytku Středočeského kraje to neplatí. Plyne to alespoň ze sobotních výstrah meteorologů. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje, že v neděli odpoledne i večer – od doby po poledni až do půlnoci – očekává silné bouřky.

Bouřka, blesky - ilustrační foto.