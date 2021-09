Takováto spolupráce se dojednávala už v minulém volebním období – a pro obce je důležitou zprávou, že i po krajských volbách, které přinesly změnu vedení kraje, domluvy platí. Potvrdil to radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Hlásí se k tomu, že se dál rozvíjí koncepce, jež vznikla v době působení bývalého radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla (ANO). Nyní už podle slov Boreckého jde o reálné přípravy – konkrétně začnou práce na projektové dokumentaci. Na dobu, kdy se začne stavět, tedy ještě bude třeba počkat.

Parkoviště i parkovací dům

Krajští zastupitelé schválili podepsání smlouvy o spolupráci s obcí Čerčany na Benešovsku, jejímž výsledkem by mělo být vybudování parkoviště P+R s kapacitou 248 aut u železniční zastávky Pyšely. Rovněž na Benešovsku se má stavět parkoviště u nádraží v Olbramovicích s navrhovanou kapacitou 180 aut. V tomto případě by mělo parkoviště sloužit lidem, kteří přijedou autem, aby pak nastoupili do vlaku, nejen z blízkého okolí, ale hlavně z oblasti Voticka – a také Sedlčanska v příbramském okrese. Celkovou kapacitu 688 míst na chystaných parkovištích P+R by podle informací krajského úřadu měly doplnit ještě Úvaly na Praze-východ s 260 místy.

Trochu odlišná je situace ve městě Hostivice na Praze-západ – a nikoli jen kvůli tomu, že se tam u nádraží nechystá zbudování parkovací plochy, ale výstavba parkovacího domu: s kapacitou 480 míst. Do vztahu krajem a městem zde ještě vstupuje další partner, a to státní organizace Správa železnic. Podle Boreckého nejen v souvislosti se vkladem, výkupem a směnou pozemků, ale i s podílem na financování. Radní uvedl, že se počítá s tím, že Správa železnic doplatí, co z nákladů nepokryjí dotace z programu ITI pro rozvoj metropolitního regionu.

Další projekty? Jsou v jednání

Aktuálně chystané projekty, s nimiž jsou spojeny odhadované náklady převyšující 350 milionů korun, Borecký označuje za první krok k výstavbě krajem slibovaných parkovišť P+R. „Jednání vedeme i s dalšími městy a obcemi,“ připomněl. S tím, že klíčový je nyní „přechod od koncepcí k realizacím“. „Rozvoj systému parkovišť P+R je nedílnou součástí řešení systému veřejné dopravy ve Středočeském kraji,“ ujišťuje Borecký, že kraj má zájem i o přípravy na vybudování dalších parkovacích ploch tohoto typu.