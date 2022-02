Nedostatek nabídky se v současnosti promítá do všech segmentů trhu s luxusními nemovitostmi. „Kvůli paralýze cestovního ruchu momentálně stagnuje trh s hotely, který čeká na návrat turismu. Nadstandardní bytové domy v nabídkách téměř nenajdete. A stejně tak je velmi omezená i nabídka prvorepublikových vil v pražských prémiových lokalitách,” popisuje situaci Svoboda.

Luxus za luxusní ceny

Z pohledu prodejních cen bytů k nejdražším částem metropole patří její centrum. Jak vyplynulo z analýzy společností Trigema, Central Group a Skanska Reality, ceny bytů v Praze 1 překročily v závěrečném kvartálu roku 2021 částku 250 000 korun za metr čtvereční. „Dvousettisícové hranice pak dosáhly prodejní ceny bytů v Praze 2,” dodává Marcel Soural, šéf Trigemy.

Prodejní ceny hotelů, historických činžovních domů a vil v prémiových lokalitách se na webech realitních kanceláří obvykle nezveřejňují. Podle Lenky Munter z realitní kanceláře Luxent - Exclusive Properties, i Prokopa Svobody se ale pohybují v řádu desítek až stovek milionů korun.

Kultivace vkusu

Zájem o luxusní nemovitosti roste. To potvrzuje jak Lenka Munter, tak Prokop Svoboda. Jedním z důvodů zvýšené poptávky je i inflace, motivující investory k ukládání volných peněz právě do nemovitostí.

Co je to ale vlastně luxus? Jiří Kučera, ředitel Luxent - Exclusive Properties předeslal, že doby, kdy výrazem luxusu byly stavby okázalé, demonstrující blahobyt a často bohužel i nevkus majitele, jsou zřejmě pryč. „Jak se společnost posouvá, bohatne a získává zkušenosti z jiných koutů světa, mění se také její povědomí a představy o kvalitní architektuře, stavění, způsobu bydlení a životních potřebách vůbec. A proměňuje se i pohled na to, co je skutečně luxusní ve významu unikátní a výjimečné. Vztaženo na reality, nečekejme žádné novinky. Klíčové hodnoty představují zejména lokalita, architektura a promyšlenost stavby, kvalita použitých materiálů a jejich zpracování či řešení technologií," říká.

Historické domy podle jeho vyjádření představují svébytnou část realitního trhu. „Již z podstaty věci se jedná o unikátní objekty, vyžadující specifický přístup a velké investice. Ve většině případů ale na oplátku poskytují jedinečné umístění a pocity a zážitky spojené s historií. Kupujícím pak často přináší radost i to, že se péčí o takovou památku podílejí na zachování kulturního bohatství.”

Centrum i okraj Prahy

V aktuální nabídce kanceláře Svoboda & Williams najdeme například kompletně zrekonstruované barokní rodinné sídlo z roku 1602 od architekta Kryštofa Dientzenhofera. Jeden z klenotů Kampy, jehož interiér zdobí dochované a pečlivě restaurované historické prvky, hledá svého kupce již delší dobu. „V případě velmi specifických nemovitostí je zcela standardní, že prodej trvá měsíce, někdy i roky. Takové nemovitosti se na trhu objevují jen zřídka a stejně tak je omezený i počet potenciálních kupujících,” vysvětluje Prokop Svoboda.

V podstatě na okraji metropole, v Šáreckém údolí v Praze 6, stojí dvě architektonicky odlišné vily aktuálně vyhlížející svého nového majitele. V nabídce je má Y&T Luxury Property Prague CR.

Za historickým luxusem se ale můžeme vydat i do Prahy 5. Secesní vilu Helenka si na pražských Malvazinkách pro svoji vlastní potřebu v roce 1903 postavil architekt Alois Korda. O působivou výzdobu fasády s květinovými vzory a slunečními hodinami se postaral malíř František Kobliha. Podle Šárky Tiché, makléřky v Luxent - Exclusive Properties, která vilu nabízí, je objekt vhodný jak pro rezidenční, tak komerční využití a může se tedy proměnit v hotel či sídlo firmy.

Zámeček stojící v Kartouzské ulici pak čeká na svého kupce v nabídce realitní kanceláře M&M Reality. Památkově chráněná nemovitost, kdysi patřící baronce Ringhoffer, manželce majitele známého strojírenského podniku, byla v roce 2007 kompletně zrekonstruována a přestavěna na kanceláře s bytem a garáží. Na rozdíl od naprosté většiny nemovitostí, které se na trhu objevují, je u ní zveřejněna cena: 72 900 000 korun.