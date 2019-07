Letos kromě pořadatelů zve na harleyářskou oslavu do Prahy třeba i Bohumil Pácl z Autoklubu ČR. Upozorňuje na partnerský projekt Jedu na dřeň, jehož posláním je hledat možné dárce kostní dřeně. „První letošní zastávkou na jízdě za záchranou života jsou Prague Harley Days,“ připomněl – přičemž zdůraznil, že Jedu na dřeň je akce, jež má mezi motoristickými příznivci ohlas. V minulých čtyřech ročnících přinesla do Českého národního registru dárců kostní dřeně záznamy o 2789 lidech, kteří jsou pro případ, že jejich hodnoty budou odpovídat potřebám konkrétního pacienta, ochotni přispět k záchraně jeho života doslova vlastní krví.

Ano, k záchraně života. Motoristickou terminologií se Pácl nerozpakuje hovořit o startovní čáře závodu, na jehož konci skutečně stojí záchrana lidského života, protože někoho opravdu může stáhnout z „předčasného finiše“. A „zařídit výhru v časovce, v níž jde doslova o každou minutu“. Dárci kostní dřeně jsou ochotni věnovat nemocným s leukémií kousek sebe samotných – a dát jim tak naději na život. Dosavadní registrace 2789 lidí, kteří nabídli svou pomoc v rámci projektu Jedu na dřeň, přitom není jen tak nějaké obyčejné číslo. „Ze statistiky vyplývá, že to je 23 zachráněných lidských životů,“ zdůraznil Pácl.

Proč byla jako první letošní zastávka vybrána právě harleyářská akce v Holešovicích, vysvětluje za projekt Jedu na dřeň Jan Čada. „Spolu s Autoklubem České republiky vybíráme akce, kde máme šanci na co nejvyšší počet nově registrovaných dárců,“ konstatoval. Nešetřil přitom slovy chvály: Motorkáři a fanoušci motorsportu obecně jdou příkladem. Prokazují, že jim osud nemocných není lhostejný.“ Přikyvuje i organizátor Prague Harley Days Jaroslav Vavřina. „Projekt Jedu na dřeň se nám líbí; sami pravidelně pomáháme dobrým věcem – a těší nás, když v tom nejsme sami. Proto vyzývám všechny příznivce jedné stopy ve věku od 18 do 35 let: jděte se zapsat do registru dárců. Nebolí to – a můžete někomu zachránit život,“ vyzval kamarády a kamarádky, čímž možná leckomu poopravil mínění o příznivcích jízdy v jedné stopě.

Věkové rozpětí, které uváděl, nezmínil náhodou. Registrovat jako případní dárci kostní dřeně se mohou zdraví lidé ve věku od 18 do 35 let. Na Prague Harley Days se zápisy konají v sekci Autoklubu ČR, a to po oba dny mezi 10. a 18. hodinou. Další zastávky projektu Jedu na dřeň se chystají na Zlínsku – a v Praze znovu v rámci Dnů integrovaného záchranného systému ve dnech 13. a 14. září.