Zdeněk Kuchyňka, ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně

Zdeněk Kuchyňka.Zdroj: Deník/Jan Brabec

Překvapilo mě příjemně v prvním kole, že vyhrál generál Petr Pavel. Osobně nejsem zklamán, naopak jsem příjemně potěšen. Mrzí mě snad jen to, že se dál nedostal Pavel Fischer, protože by byl jistě také dobrým prezidentem. Například neúspěch u paní Danuše Nerudové mě nepřekvapil. Nejspíše jí uškodilo to, co se dělo za jejího vedení na Mendelově univerzitě, o čemž musela vědět. Není to záležitost před čtyřiceti lety, je to věc současná. Myslím si, že takový člověk by prezidentem být neměl, i když samozřejmě by bylo hezké, kdybychom měli prezidentku ženu. Já osobně budu ve druhém kole volit Petra Pavla. Podle mého názoru je to člověk, který může reprezentovat důstojně náš stát. Díky jeho působení v NATO je určitě natolik prověřenou osobou, že případné jeho pochybení v minulosti je už dávno odčiněno.