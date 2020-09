Zatím je vše jen ve fázi veřejné diskuse. A do té se samozřejmě může zapojit kdokoli z obyvatel města a okolí, například na veřejné debatě 21. září od 18 hodin ve společenském sálku domu s pečovatelskou službou.

„Hlavní rekonstrukční práce v centru Úval jsou za námi a mezitím zjišťujeme, že takový typ volnočasového prostoru v Úvalech už zoufale chybí. Požádali jsme proto městského architekta, aby navrhl přeměnu areálu lomu v cosi, co bychom mohli nazvat úvalskou Gutovkou,“ sdělil starosta Petr Borecký.

V areálu by mělo vzniknout víceúčelové sportoviště pro streetball, fotbal, volejbal apod., workout, lezecká stěna, skatepark, letní hlediště s promítací stěnou, odpočinkové místo s grilovištěm nebo třeba graffiti wall. Náklady na celkovou revitalizaci lomu se odhadují na 25 až 30 milion korun, zhruba polovinu by mohla pokrýt dotace. Jednotlivé části areálu by mohly vznikat postupně.