Opatrnosti při sportu není nikdy dost

Letní prázdniny jsou v plném proudu a děti i studenti vymýšlejí širokou škálu různých her a sportovních aktivit. To je samozřejmě v pořádku. Důležité však je myslet také na opatrnost. Nedostatečný dohled dospělých, přecenění schopností, podcenění rizika, chybějící bezpečnostní pomůcky – to jsou hlavní příčiny následných dětských úrazů a zvýšeného počtu zásahů zdravotnické záchranné služby. Nejčastější příčinou úmrtí dětí jsou právě různé úrazy.

„Obvyklým důvodem zranění dětí při sportu a venkovních aktivitách je absence bezpečnostních pomůcek. Ty v případě pádu dokáží úrazu mnohdy zcela zabránit, nebo alespoň rozsah zranění zmírnit. Vážné úrazy hlavy s celoživotními následky nejsou, bohužel, výjimkou. Základní, a pro děti povinnou ochrannou pomůckou, je přilba – a to nejen při jízdě na kole. Měla by být samozřejmostí také při jízdě na koloběžce, skateboardu nebo bruslích," upozorňuje tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Petra Effenbergerová. Letní zdravotní rizika se však nevyhýbají ani dospělým. Vloni v červenci středočeští záchranáři zaznamenali celkově 12 608 výjezdů a v srpnu 12 761, což je nárůst zhruba o jednu pětinu oproti jiným měsícům. Tento trend je obecně ovlivněn zvýšenou aktivitou všech obyvatel – cestováním, sportováním, při kterém lidé neodhadnou své síly, ale také zahrádkařením. „Jedním z důvodů je také fakt, že mnoho lidí opouští v prázdninovém čase své město a vyráží ven za dobrodružstvím," doplňuje Petra Effenbergerová.

Autor: Martin Vávra